Проезд по четырём полосам автодороги Караганда-Балхаш откроют в 2021 году

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Автолюбителей волнует, когда завершится реконструкция Балхашской трассы и можно будет ездить с комфортом. Дорожники обещают открыть движение по четырёхполосному автобану к концу этого года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Аким Карагандинской области Женис Касымбек во время рабочей поездки в Балхаш ознакомился с ходом дорожных работ на участках Караганда-Балхаш и Балхаш-Бурылбайтал.

«На всём протяжении автодороги Караганда-Балхаш планируем дать проезд по четырём полосам в этом году. В сторону Бурылбайтала есть один участок, по которому сейчас разбираемся с недобросовестным подрядчиком, и с ним расторгли договор. Сейчас зашла новая компания, которая будет принимать все необходимые меры для своевременного завершения проекта», – сказал Аскар Муратулы, председатель правления АО «НК «КазАвтоЖол».

По его словам, на автодороге Караганда-Балхаш работы по реконструкции произведены наполовину. На участке Балхаш-Бурылбайтал – на 45%.

Для дорожных работ на Балхашской трассе развёрнуто восемь строительных баз – не только вблизи города, но и в Караганде, Шетском районе. Задействовано 10 дробильно-сортировочных комплексов, девять асфальтобетонных заводов. Для проверки качества мобилизовано шесть аттестованных дорожных лабораторий.

Для туристического региона важна качественная транспортная инфраструктура. Как доложил и. о. руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Саят Шаймин, в Балхаше продолжат приводить в порядок дороги областного и местного значения.

Запланирован ремонт автодороги Актогай-Балхаш, подъезда к селу Тасарал, 16 улиц в Балхаше и Актогайском районе. В Балхаше доля дорог в хорошем и удовлетворительном состоянии в этом году должна быть доведена до 76%.

Во время рабочей поездки Женис Касымбек осмотрел и один из пунктов вакцинации в Балхаше. Прививки против коронавируса получили 8 тысяч человек.

Также глава области побывал на стройплощадке солнечной электростанции. ТОО «KAZ GREEN ENERGY» устанавливает солнечные панели на 100 МВт. Запуск планируется в два этапа – по 50 МВт. Первые солнечные батареи начнут выработку энергии к концу лета этого года.