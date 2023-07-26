Проезд по асфальтобетонному покрытию автодороги «Омск - Майкапшагай» обеспечат в этом году

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В этом году планируется обеспечить проезд по асфальтобетонному покрытию автодороги «Омск - Майкапшагай» с завершением реконструкции в 2024 году. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на акимат ВКО.

Эту дорогу без преувеличения можно назвать международной, поскольку она даст импульс экономическому и туристическому развитию трех стран: Казахстану - Российской Федерации и КНР.

Через Восточно-Казахстанскую область проходит 231 километр трассы, на 162,4 км уже завершены работы на нижнем слое покрытия с разрешенной скоростью передвижения не более 70 км/ч. На оставшемся протяжении завершаются дорожно-строительные работы.

Как отметили в АО «НК «ҚазАвтоЖол», на трассе будут созданы все условия для пользователей, будет установлено пять зон отдыха (через каждые 50 километров), которые оборудуют тёплыми туалетами, малыми архитектурными формами (беседки, скамейки, урны, эстакады и пр.) и другими удобствами для проезжающих туристов и дальнобойщиков. Строители заверили, что все работы будут завершены в срок, сейчас на объекте находится более 300 единиц дорожной техники и необходимое количество дорожных рабочих.

Отметим, что после ввода в эксплуатацию разрешённая скорость движения составит 110 км/ч, а в перспективе планируется внедрить взимание платы для грузовых автомобилей.

Как подчеркивают специалисты, трасса «Омск - Майкапшагай» за качеством работ на трассе следят сразу пять организаций (заказчик, национальный центр качества, генподрядчик, технический и авторский надзоры). Дорога станет транзитным коридором, который соединит страны - экономические партнеры и позволит значительно увеличить количество приезжающих в Восточный Казахстан туристов.