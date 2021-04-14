Проезд на озеро Иссык и в Тургеньское ущелье ограничили в Алматинской области

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ближайшие дни проезд на озеро Иссык и в Тургеньское ущелье Алматинской области будет закрыт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ограничить посещение туристических мест было решено руководством Иле-Алатауского национального парка из-за угрозы камнепада.

«Обильные дожди привели к осыпи в горах, завалам камнями, что затрудняет передвижению к озеру Есик. Также, в Тургеньском ущелье на 20 км такое же состояние, повреждено дорожное полотно и разбит дорожный отбойник. Дорожный участок находится на балансе ДСУ 13. В настоящее время никаких очистительных мероприятий со стороны ДСУ 13 не производится», - прокомментировали в нацпарке.

В связи с камнепадами в ущельях Иссык и Тургень Иле-Алатаускиий ГНПП направил письмо на имя акима Енбекшиказахского района с просьбой провести необходимые дорожные мероприятия, в том числе по очистке дороги от камней и грунта.

На основании уведомления ГУ Аппарата акима Енбекшиказахского района с 7 по 15 апреля в связи с выпадением и продолжением осадков на территории Енбекшиказахского района и нестабильностью температуры воздуха в целях обеспечения безопасности, проезд к озеру Иссык был закрыт. Разрешено посещение только до 4км от экопоста Иссык и Тургеньское ущелье от экопоста Тургень до туркомплекса Стетсон.

Фото: 24.kz