Проезд на электросамокатах по автодорогам будут пресекать в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане будут пресекать езду на электросамокатах по автомобильным дорогам. Об этом заявил глава МВД РК Ерлан Тургумбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодня есть самокаты, которые развивают скорость до 80 километров в час. Но в соответствии с действующим законодательством они не являются участниками дорожного движения. То есть, по закону о дорожном движении такого транспортного средства нет», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением.

Глава МВД также объяснил, почему электросамокаты не являются участниками дорожного движения.

По его словам, во-первых, нет сертификации данного технического средства, во-вторых, они не соответствуют тем требованиям, которые должны быть у транспортного средства.

«Это и диаметр колес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркал заднего вида и системы безопасности. На сегодня электросамокатам по дорогам и трассам ездить категорически запрещается, и это будет пресекаться, так как они не являются участниками дорожного движения», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.

Также было отмечено, что на сегодня рассматривается вопрос проезда самокатов по велосипедным дорожкам и тротуарам.

«Ряд самокатов развивает скорость более 20 километров в час. В некоторых странах введены ограничения, например в Великобритании вообще запрещено использовать самокаты, кроме частной территории. В других европейских странах вводится ограничение в зависимости от скорости самокатов. То есть до 20 километров в час они могут ездить на велодорожках, если скоростной режим менее 12 километров в час - то на пешеходных дорожках. В стране данный вопрос не регламентирован», - пояснил Ерлан Тургумбаев.



