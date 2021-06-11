Проезд на электросамокатах по автодорогам будут пресекать в Казахстане
«На сегодня есть самокаты, которые развивают скорость до 80 километров в час. Но в соответствии с действующим законодательством они не являются участниками дорожного движения. То есть, по закону о дорожном движении такого транспортного средства нет», - сказал Ерлан Тургумбаев, отвечая на вопросы в ходе отчетной встречи с населением.
Глава МВД также объяснил, почему электросамокаты не являются участниками дорожного движения.
По его словам, во-первых, нет сертификации данного технического средства, во-вторых, они не соответствуют тем требованиям, которые должны быть у транспортного средства.
«Это и диаметр колес, тормозная система, отсутствие габаритных огней, зеркал заднего вида и системы безопасности. На сегодня электросамокатам по дорогам и трассам ездить категорически запрещается, и это будет пресекаться, так как они не являются участниками дорожного движения», - подчеркнул Ерлан Тургумбаев.
Также было отмечено, что на сегодня рассматривается вопрос проезда самокатов по велосипедным дорожкам и тротуарам.
«Ряд самокатов развивает скорость более 20 километров в час. В некоторых странах введены ограничения, например в Великобритании вообще запрещено использовать самокаты, кроме частной территории. В других европейских странах вводится ограничение в зависимости от скорости самокатов. То есть до 20 километров в час они могут ездить на велодорожках, если скоростной режим менее 12 километров в час - то на пешеходных дорожках. В стране данный вопрос не регламентирован», - пояснил Ерлан Тургумбаев.