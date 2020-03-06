Проезд на Большое Алматинское озеро и Иссык закрыт на неопределенный срок

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проезд на Большое Алматинское озеро (БАО) закрыт на неопределенный срок, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Иле-Алатауский национальный природный парк.

В Нацпарке напомнили, что 4 октября 2019 года, в социальных сетях было опубликовано объявление, что дорога на БАО будет закрыта в связи с появлением промоин и обвалов на некоторых участках, которые представляют собой потенциальную опасность для всех видов транспорта.

«В настоящее время, на 16 км (за мостом) АО «Национальной компанией «ҚазАвтоЖол» установлен шлагбаум, а также дорожный знак «Движение запрещено», с целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также реализации строительно-монтажных работ и реконструкции дороги к Большому Алматинскому озеру. Данный участок автомобильной дороги обслуживает подрядная организация АОФ ТОО «Казахавтодор».

Уважаемые туристы, еще раз уведомляем вас о том, что проезд на Большое Алматинское озеро закрыт на неопределенный срок, с целью вашей же безопасности, дорога будет открыта после проведения капитального ремонта (данный вопрос находится в компетенции АО «Национальная компания «ҚазАвтоЖол»)», - говорится в сообщении, опубликованном на странице Нацпарка в Facebook.

Кроме того, в Нацпарке уведомили, что проезд на озеро Иссык закрыт в связи с лавиноопасным периодом. Поэтому посетителей и туристские компании просят заранее координировать маршрут.