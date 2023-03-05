Проезд для женщин Актау в общественном транспорте 8 Марта сделают бесплатным

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - К Международному женскому дню, 8 Марта, для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Актау.

Также в акимате сообщили, что в день выборов, 19 марта, и в день празднования Наурыза, 22 марта, в городе Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным.

Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:40 до 21:00.