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    01:23, 05 Март 2023 | GMT +6

    Проезд для женщин Актау в общественном транспорте 8 Марта сделают бесплатным

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    Фото пресс-службу акимата Актау
    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - К Международному женскому дню, 8 Марта, для всех представительниц прекрасного пола проезд в городском общественном транспорте Актау по маршрутам №2, 3, 4, 4М, 5, 7, 8 будет бесплатным. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата города Актау.

    Также в акимате сообщили, что в день выборов, 19 марта, и в день празднования Наурыза, 22 марта, в городе Актау проезд в автобусах на городских маршрутах будет бесплатным.

    Общественный транспорт будет курсировать согласно своему обычному графику с 6:40 до 21:00.

    Теги:
    Акимат Общество Мангистауская область Дата Транспорт
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