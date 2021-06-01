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    20:50, 31 Май 2021 | GMT +6

    Проезд для школьников Павлодара будет бесплатным 1 июня

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 1 июня проезд для школьников Павлодара будет бесплатным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    Как сообщили в пресс-службе горакимата, в Международный день защиты детей для юных пассажиров до 15 лет проезд в общественном транспорте Павлодара будет бесплатным.

    «Для бесплатного проезда необходимо предоставить кондуктору школьную справку», - говорится в сообщении.

    Отметим, что бесплатный проезд будет работать на всех городских маршрутах, включая автобусы большого и малого класса, а также трамваи.


    Теги:
    Транспорт Общество Павлодарская область
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