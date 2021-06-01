Проезд для школьников Павлодара будет бесплатным 1 июня

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - 1 июня проезд для школьников Павлодара будет бесплатным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Как сообщили в пресс-службе горакимата, в Международный день защиты детей для юных пассажиров до 15 лет проезд в общественном транспорте Павлодара будет бесплатным.

«Для бесплатного проезда необходимо предоставить кондуктору школьную справку», - говорится в сообщении.

Отметим, что бесплатный проезд будет работать на всех городских маршрутах, включая автобусы большого и малого класса, а также трамваи.