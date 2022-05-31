18:39
31 Мая 2022 17:17
Проезд для детей будет бесплатным в Алматы 1 июня
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Для детей в этот день организуют бесплатный проезд, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.
«1 июня в честь празднования Дня защиты детей проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, метро) для детей до 16 лет включительно будет бесплатным», - сообщили в пресс-службе акимата города.
1 июня в Казахстане отмечают Международный день защиты детей. В столице и регионах страны пройдут праздничные мероприятия.
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