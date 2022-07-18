18 Июля 2022 20:37

Проезд через дамбу на месяц закрыли в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске с 18-го июля по 18-е августа будет перекрыт участок автодороги республиканского значения «Челябинск-Новосибирск». Об этом сообщили в североказахстанском филиале АО НК «Казавтожол», передает корреспондент МИА «Казинформ».

В течение месяца, таким образом, будет невозможен проезд через дамбу на реке Есиль в 20-м микрорайоне города. Объезжать участок жителям поселка Заречный, дачникам придется через улицу Сутюшева.

«Вынужденные ограничения вводим в связи с проведением текущего ремонта бордюров и пешеходного моста, асфальтирования автодорожного моста СКФ РГП «Казводхоз» на автодорожном мосту Петропавловского гидроузла. Вместе с тем выставлены схемы объезда для пользователей дорог в целях обеспечения безопасности дорожного движения. Приносим извинения за неудобства и рекомендуем планировать маршрут заранее», - сообщили в филиале «Казавтожола».

Учитывая, что в Петропавловске ограничено движение сразу по нескольким участкам дорог из-за ремонта асфальта, нагрузка на центральные улицы возрастет.