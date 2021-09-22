Проекты «Рухани жаңғыру» адаптировали нашу культуру под условия нового времени – Аида Балаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева рассказала о результатах реализации программы «Рухани жаңғыру», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Особое место в процессе модернизации общественного сознания занимает статья Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация общественного сознания». На основе этой статьи была принята комплексная программа «Рухани жаңғыру». Создана Национальная комиссия по реализации специальной программы модернизации общественного сознания, которая координирует проект. В рамках программы масштабные проекты адаптировали нашу культуру, национальную ментальность, общественное сознание в условиях нового времени», - сказала Аида Балаева на заседании Национальной комиссии по реализации программы модернизации общественного сознания при Президенте РК.

При этом, министр отметила, что на основе проекта «Туған жер» за счет спонсорских средств построено около 7 тысяч социальных объектов. В данном направлении было оказано спонсорское содействие развитию объектов региональной инфраструктуры на общую сумму 280 млрд тенге. В проекте приняли участие более 13 тысяч меценатов.

«В результате можно сказать, что культура благотворительности и меценатства в стране получила новый импульс», - добавила глава Мининформа.

По ее словам, в рамках проекта «Сакральный Казахстан» расширен перечень популярных мест и объектов общенационального значения. Выявлено 2 006 объектов общенационального значения, 575 объектов регионального значения, выпущена карта сакральных мест страны и 2-томная энциклопедия. По всей республики проведена реконструкция 28 исторических объектов. Открыты музеи-заповедники Бозак, Ботай и обновленный Сарайшык.

«С целью популяризации сакральных объектов Казахстана в мире при участии студии BBC были сняты документальные фильмы «Сакральная география Казахстана», «Алтын адам», «Қожа Ахмет Яссаули мен Айша бибі кеселелері», «Күлтегін. Жаңа көзқарас». Они переведены на 6 языков мира и транслировались на телеканалах BBC, Discovery, Viasat History, National Geographic с аудиторией более чем в 700 млн зрителей», - заключила А. Балаева.