Проекты региональных предвыборных программ Nur Otan – матрица среднесрочного развития

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Еще в сентябре партией Nur Otan были опубликованы проекты региональных предвыборных программ. Партия разработала 216 программ, которые уникальны и индивидуальны. По своей сути, это планы решения проблем всех регионов страны. Вместе они представляют один общий проект предвыборной программы партии. Такое мнение выразила политолог Турханова Айгерим, передает МИА «Казинформ».

Проекты программ содержат в себе планы конкретных действий по решению различных социально-экономических проблем в регионах. Все они были собраны в результате исследования и учета более 21 тысячи предложений со всех регионов Казахстана.

Каждый регион представил свою программу, в которой точечно были определены слабые и нуждающиеся в решении проблемы. В отличие от предыдущих предвыборных программ, данные проекты предвыборных программ отличаются своей социально-экономической направленностью.

Действительно, сейчас в непростых условиях пандемии, когда социальные и экономические проблемы стали ощущаться сильнее, необходима поддержка людей и оперативное реагирование по решению имеющихся и возникающих проблем. Поэтому представленные проекты региональных предвыборных программ партии станут не просто ориентиром, они будут своего рода среднесрочной матрицей и алгоритмом развития региона, качественной жизнедеятельности его людей.

Ознакомиться с содержанием предвыборных программ может каждый казахстанец, нужно всего лишь, зайти на сайт primaries.kz . С сентября для широкой общественности был открыт доступ к предложениям, которые могли внести все желающие. Этим правом воспользовались тысячи казахстанцев. Поступившие предложения анализировались для дальнейшего включения. в программу партии.

В целом по информации пресс-службы партии, все проекты программ были разработаны на основе Карты проблемных вопросов, которая была сформирована в результате полученных в ходе встреч с населением в различных, в том числе отдаленных населенных пунктах.

Партией были проведены встречи во всех регионах страны. На одной из таких встреч, например, в г.Алматы Первым заместителем Председателя партии Nur Otan Б.Байбеком была озвучена важность обсуждения предвыборных программ.

«Для нас важно быть услышанными, и самое главное, слышать мнения и стремления наших граждан. По поручению Елбасы мы разработали 216 региональных программ партии. Если «Nur Otan» наберет большинство в маслихате города Алматы, то партийная программа ляжет в основу городской пятилетней программы. Партия «Nur Otan» будет обеспечивать реализацию всех показателей, будет отвечать и нести ответственность перед алматинцами. Поэтому очень важно, чтобы сегодня алматинцы активно участвовали в доработке этой программы» - сказал Б.Байбек.

Современные реалии, пандемия Covid -19 изменили весь привычный уклад жизни общества. Наступили для всех стран мира трудные времена. Для всех нас 2020 год стал действительно годом больших испытаний. В Казахстане, как и в других странах были введены карантинные меры. Поэтому в таких условиях очень важно, чтобы сейчас общество действовало сообща. Партия Nur Otan придерживается цели общественного развития, принятие мер для сохранения здоровья и жизни населения, помощи населению, улучшению социально-экономических показателей населения. Поэтому один из главных лозунгов предвыборной программы партии Nur Otan является: «Нас объединяет общая цель –повышение уровня жизни каждого жителя». Сейчас, когда многие оказались в трудной экономической ситуации подобные программы имеют свою первичную актуальность.

Для достижения этой цели были определены партией семь основных приоритетов: «Экономически устойчивый район»; «Благоприятный район»; «Социально-ориентированный район»; «Район для молодежи»; «Развитие истории и культуры»; «Открытые и подотчетные местные органы»; «Безопасный район». В проектах региональных программ учтены все эти направления.

Так, например, в проекте предвыборной программы Восточно –Казахстанской области во главу угла поставлена цель достичь средней заработной платы в 202 тысячи тенге, увеличить количество рабочих мест, в среднем до 130 тысяч. Также планируется переподготовка трудовых кадров, по мере необходимости. Как известно, рынок труда не стоит на месте, он развивается, поэтому кадры также должны развиваться в своих профессиональных качествах. Партия будет оказывать поддержку специалистам, для того, чтобы они могли получить поддержку и смогли реализовать себя на современном рынке труда. Сегодня, в условиях пандемии — это существенная поддержка. По Восточно-Казахстанской области также предлагается поддержка аграрного сектора, так, например, предложено реализовать около 50-ти различных инвестиционных проектов, которые поддержат современных аграриев.

Также каждая область, район предложила решение проблем с учетом их специфики. Для Восточного Казахстана это, конечно, реализация туристического потенциала. В регионе есть красивое озеро Алаколь, которое известно не только в Казахстане, но и за его пределами. В проекте программы предлагается развитие туристической инфраструктуры у побережья озера. Однако, как известно, уже много лет стоит проблема с транспортным обеспечением, поэтому для удобства приезжающих туристов предложена реконструкция аэропорта в селе Урджар и строительство современного моста через Бухтарминское водохранилище.

Кроме этого, запланировано строительство и ремонт дорог, улиц в селах региона, строительство медицинских учреждений. Стоит задача увеличения доступности медицинской помощи, поэтому делается упор в программах на строительство новых больниц и институтов медицинской направленности. Как пример, в Восточном Казахстане это содействие партии в строительстве Центра ядерной медицины в городе Семей, Центра гематологии и многопрофильной больницы на 300 коек в городе Усть-Каменогорск, а также врачебных амбулаторий в Урджарском, Курчумском, Тарбагатайском районах.

Конечно, проблемы подрастающего населения они также стоят во главе угла программы партии. Ведь от воспитания и образования молодежи зависит наше будущее. Поэтому, например, по Восточно-Казахстанской области предложено развитие инклюзивного образования, развитие массового спорта, открытие новых кружков досуга для школьников, строительство 11 спортивных комплексов в регионе, а также двух плавательных бассейнов и площадок для других видов спорта.

Руководствуясь семью приоритетами партии Nur Otan, и Карагандинская область ставит во главу угла создание рабочих мест. Проект программы содержит в себе цель создание не менее 30 тысяч новых рабочих мест. Предусмотрена поддержка не только промышленного сектора, но и аграрного.

Вместе с тем, мы знаем, что Карагандинская область - одна из самых загрязненных и бедствующих в экологическом плане областей, в несколько раз превышены нормы содержания углекислого газа в Темиртау и других крупных промышленных городах области. Поэтому в проекте программы учитывается и этот важный вопрос, а именно планируется проводить политику на снижение эмиссии загрязняющих веществ в атмосферу до 560 тонн и увеличение доли переработки твердых бытовых отходов до 27% к 2025 году. В таких предприятиях, как «Казахмыс» и «Арселор Миттал», планируется обновление газоулавливающего оборудования. Также в борьбе за экологическое благополучие может помочь и строительство биоэлектростанции в поселке Кенгир, мусоросортировочного комплекса в Жанааркинском районе. Запланировано строительство мусороперерабатывающего завода в Караганде.

В целом для решения экологических проблем партия предлагает увеличение зеленых зон в регионах. Посадку деревьев, которые могли бы быть природными фильтрами, предлагается не только в парковых зонах, но и на непосредственной территории промышленных предприятий.

Конечно, для многих регионов Казахстана проблемой остается доступ к чистой воде, поэтому в проектах партии планируется строительство водопроводов, которые помогут обеспечить водой даже самые отдаленные регионы. В Карагандинской области, например, предлагают строительство и реконструкцию водопроводных сетей и др.

Поддержка сел является одним из приоритетов партии Nur Otan. Данная тенденция нашла емкое отражение и в проектах региональных предвыборных программ. Различные области предлагают свои планы поддержки сел, индустриальных зон. Так, например, в Акмолинской области предусмотрены такие меры, как развитие молочного животноводства за счет создания 17 молочно-товарных ферм, а также мясного животноводства путем создания 700 мясных ферм. Предложено строительство горно-гидрометаллургического комплекса, запуск фабрики по выпуску концентрата технических алмазов, строительство солнечной электростанции и мусороперерабатывающего комплекса. Реализация данных проектов позволит увеличить количество рабочих мест и развитие в целом, региона. и др.

Кроме того, для улучшения социальной ситуации в проектах предвыборных программ предложено строительство жилья для нуждающихся семей. А также строительство социально значимых объектов, например, современных школ или спортивных комплексов.

Ряд областей имеют ценный туристический потенциал, так, например, Костанайская область славится красивыми местами и здравницами, поэтому в проекте программы партии предусмотрены мероприятия для развития инфраструктуры региона, повышения качества сервисных услуг. Подобные предложения есть и в программах других областей. Поскольку в Казахстане есть очень хороший туристический потенциал.

В целом региональные проекты программ партии Nur Otan показывают нам точечные, в то же время очень конструктивные шаги в решении социально-экономических проблем. Для каждой области есть своя программа, которая составлялась исходя из потребностей населения, тщательно анализировалась и проходила через общественное обсуждение. И хоть все регионы уникальные и разные, но проблемы у всех похожи и решить их мы сможем только все вместе, сплоченно. Біз біргеміз!







