Проекты по водоснабжению сел раскритиковал аким Павлодарской области

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Аким Павлодарской области Абулхаир Скаков встретился с фермерами Теренкольского и Железинского районов и поручил решить вопрос подключения сел к питьевой воде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

Аким Павлодарской области встретился с фермерами двух районов, которые поделились своими прогнозами на урожай. Абылкаир Скаков также ознакомился с реализацией проектов по водоснабжению сел.

В районе Теренколь Абылкаир Скаков побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств - КХ «Лысов», КХ «Алекпаров», КХ «Алтай», КХ «Команов» и КХ «Вильгельм». Большинство фермеров посетовали на отсутствие осадков этим летом, отметив, что именно этот фактор повлиял на объемы урожая. На сегодня местные аграрии собирают до 10 центнеров с гектара. Однако, по словам крестьян, приобретать пшеницу у них обещают по привлекательной цене. Аким области заострил внимание на необходимости сохранить имеющийся урожай.

«Важно уложиться в агротехнические сроки, - сказал глава региона. - Главное — обеспечить качество урожая, вовремя все убрать и просушить пшеницу, соблюсти правила хранения зерна».

На полях крестьянского хозяйства «Алекпаров» Абылкаир Скаков пообщался с механизатором предприятия Александром Кучуркиным. Он уже 10 лет работает в КХ и управляет уборочным комплексом «John Deere». К сожалению, в селе сегодня ощущают нехватку механизаторов, которые могли бы работать с современными комбайнами. Аким области отметил, что подготовка и переподготовка механизаторов могли бы стать одним из направлений развития технического и профессионального образования в области.

В селе Львовка глава региона посетил детский сад, который построили за счет местного крестьянского хозяйства «Вильгельм». Проект обошелся меценату в 40 миллионов тенге. Сегодня ясли, которые рассчитаны на 30 детей, посещают 24 сельских ребенка от 2 до 5 лет. Также предприниматель Александр Вильгельм реконструировал простаивавшее в селе здание и открыл гостиничный комплекс.

В селе Байконыс Абылкаир Скаков посетил дом культуры. В этом году по программе «Дорожная карта занятости» здесь провели капитальный ремонт. Сельчане рассказали, что довольны качеством ремонта. Аким области напомнил, что именно жители должны давать оценку работе строителей и госорганов. Глава региона также побывал в местном цеху по производству колбасных изделий крестьянского хозяйства «Иларбек». Здесь выпускают около 80 наименований продукции и поставляют ее по всей области.

В селе Теренколь Абылкаир Скаков побывал в детском доме, доме школьников, музыкальной школе и физкультурно-оздоровительном комплексе. Аким района Ернур Айткенов рассказал, что в райцентре в этом году отремонтировали 20 улиц. В селе осталось благоустроить не более трех километров внутрипоселковых улиц. В следующем году их пообещали отремонтировать за счет районного бюджета.

В селе Кызылтан глава региона проинспектировал строительство водопровода. К центральному водоснабжению готовы подключиться жители всех 107 дворов. Однако завершить проект, согласно документации, должны только в следующем году, когда будет установлена водоочистная станция. Абылкаир Скаков раскритиковал такое планирование инфраструктурных проектов, жизненно важных для села.

«Проект, связанный с проведением центрального водоснабжения, не должен быть переходящим из одного года в другой, - заявил аким. - Необходимы оперативные решения, чтобы не заставлять людей ждать».

С такой же ситуацией столкнулись в селе Башмачное Железинского района. Проект по строительству водопровода здесь рассчитали на 13 месяцев. Подрядчик готов сдать объект уже в этом году, однако средства для этого заложены только на следующий год. Глава региона поручил рассмотреть возможность завершения проекта до конца этого года. Кроме нового водопровода, в Башмачном ждут открытия обновлённого дома культуры.

На трассе Башмачное - Озерное глава Железинского района Канат Кашкиров доложил о ремонте дорожного полотна. Проблемный участок, на который неоднократно жаловались сельчане, сегодня благоустраивают по технологии холодного ресайклинга. Это должно обеспечить прочность и сохранность дороги.

В селе Валиханово Абылкаиру Скакову доложили о реализации еще одного проекта. Пуско-наладку водопровода, который обеспечит более 150 частных подворий и объектов центральным водоснабжением, планируют в начале октября. В середине ноября, как ожидается, сельчане будут получать качественную питьевую воду. Жители Валиханово попросили акима области решить и другую проблему - в местном фельдшерско-акушерском пункте нет медицинского работника. Предыдущий медработник вышел на пенсию еще в конце прошлого года. Глава региона поручил решить проблему в месячный срок.

В селе Железинка Абылкаир Скаков зашел в придорожный комплекс ИП «Кукузов», который работает уже третий год, и пообщался с работниками колбасного цеха ИП «Витковский». Также аким побывал в районном доме культуры, где в прошлом году провели капитальный ремонт по программе «Ауыл - ел бесiгi». В актовом зале глава региона встретился с местными волонтерами и представителями этнокультурных объединений и поздравил их с Днем Конституции.

«Мы видим, какой большой труд был выполнен волонтерами в этом году, - обратился к добровольцам он. - Это и помощь нашим пенсионерам, людям с особыми потребностями и социально уязвимым группам. Надеюсь, что ваши ряды будут только пополняться и волонтерское движение в нашей области будет и далее развиваться.

В Железинском районе Абылкаир Скаков побывал на полях нескольких крестьянских хозяйств - ТОО «Agro Capital», КХ «Алтын жер» и КХ «Пахарь». Местные фермеры тоже обратили внимание на отсутствие дождей этим летом. Сейчас сельхозпроизводители здесь с одного гектара получают до 11 центнеров пшеницы. В ТОО «Agro Capital», помимо зерновых, на орошаемых участках выращивают картофель. Предприятие уже имеет контракт на поставку около 5 тысяч тонн картофеля в популярную розничную сеть. Аким области отметил, что местным картофелеводам необходимо зарезервировать требуемый объем качественной продукции для внутреннего рынка на период межсезонья - с января по апрель.





Фото Валерия Бугаева