Проекты по повышению благосостояния населения должны быть выполнены качественно и в срок - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Ход реализации «Дорожной карты» по исполнению предвыборной программы партии «Nur Otan» обсудили в Таразе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Председательствовал на совещании аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, сообщили в пресс-службе главы региона.

В ходе совещания было отмечено, что по поручению Председателя партии «Nur Otan», Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана Назарбаева разработана Дорожная карта по реализации предвыборной программы партии «Путь перемен: достойную жизнь каждому!». Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять меры по своевременному и эффективному исполнению Предвыборной программы.

Республиканская Дорожная карта включает 362 мероприятия по реализации всех направлений предвыборной программы (план выполнен на 87,8 процента), областная Дорожная карта – 121 мероприятие (на 92,4 процента), районные Дорожные карты – 952 мероприятия (на 86 процентов).

О ходе проведения работ по исполнению пунктов Дорожной карты доложили заместитель акима области Талгат Мамаев, руководители управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития, сельского хозяйства, энергетики и ЖКХ, строительства и акимы районов.

Реализованы системные меры по наращиванию объемов жилищного строительства, развитию предпринимательства на селе, модернизации инфраструктуры городов и сел, по увеличению объема валовой продукции сельского хозяйства, по сохранению действующих и созданию новых рабочих мест.

Исполняющая обязанности руководителя облуправления экономики и бюджетного планирования Надира Жолдасбекова отметила необходимость дополнительных мер по тем пунктам Дорожной карты, где существует риск не выполнения.

Бердибек Сапарбаев поручил руководителям управлений, акимам районов взять на личный контроль проекты с рисками невыполнения, принять конкретные меры по выполнению индикаторов в полном объеме.

«Областные управления должны совместно работать с министерствами и вовремя устранять недочеты. Ответственные лица должны усилить контроль над своевременным исполнением поставленных задач по улучшению качества жизни жителей путем реализации Дорожной карты. Активно используйте возможности госпрограмм для создания новых рабочих мест. Все эти меры позволят повысить качество жизни и благосостояние населения», - резюмировал глава региона.