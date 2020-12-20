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Проекты по организации досуговых и адаптивных центров для детей прошли акселерацию КИОР

Редактор:  
Ринат Дусумов
20 Декабря 2020, 12:09
Проекты по организации досуговых и адаптивных центров для детей прошли акселерацию КИОР

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В этом году в программу акселерации на базе Казахстанского института общественного развития «Рухани жаңғыру» включен ряд проектов, направленных на организацию досуговых детских центров и сети адаптивных социальных секций для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом предает МИА «Казинформ» со ссылкой на КИОР.

Напомним, в 2020 году был запущен Акселератор социальных проектов – программа-интенсив для организаций, у которых есть запрос на развитие, трансформацию и масштабирование своего дела. По итогам первого года проекта «Өзгерістердің саруарлары» из 120 проектов было отобрано 20 лучших социальных инициатив. Команды проектов получили экспертную поддержку для масштабирования своего опыта в регионы.

Один из проектов Акселератора «Семейный дворовый клуб» реализует общественный фонд «Замандас21». Благодаря их деятельности, создана комплексная организационная структура по развитию и поддержке семьи по месту жительства, основанная на практическом участии детей и родителей в созидательной деятельности в микросоциуме. В фонде отмечают, что на данный момент на рынке досуговых детских центров нет похожей модели в республике.

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Участникам клуба доступно обучение в творческих, технических кружках, спортивных секциях и на языковых курсах. Также в фонде действует клуб «Счастливая семья» для родителей, психолого-коррекционная группа для детей «Юный лидер», Клуб для подростков и др.

Руководитель проекта «Замандас21» Ляззат Алшинова поделилась мнением, что акселерация социальных проектов дала возможность поработать с экспертами и получить от них предложения по улучшению модели проекта. «Мы детально проработали алгоритм пошагового внедрения проекта в случае масштабирования. Особенно полезно было обучение команды. Планы на будущее остаются прежними - сделать проект страновым, успешно распространить этот опыт по регионам», - отметила она.

Сейчас проект реализуется в Нур-Султане. Уже в следующем году планируется открытие дополнительно двух клубов. Так, по республике будет действовать семь семейных дворовых клубов. Интерес уже проявили в городах Атырау, Алматы и Караганда.

Другим проектом программы акселерации стал «Саламатты болашақ». Данный проект реализуется общественным фондом «Мир равных возможностей» при генеральном партнерстве с Фондом развития социальных проектов Samruk-Kazyna Trust.

Команда проекта занимается социальной реабилитацией детей с инвалидностью средствами и методами адаптивной физической культуры и спорта. Так, с 2016 года организована сеть инклюзивных и адаптивных социальных секций в г.Нур-Султане. Благодаря проекту, в 2020 году уже 560 детей в 9 городах страны проводили круглогодичные тренировки по 10 видам спорта.

Нургуль Ульжекова, директор фонда «Мир равных возможностей» отметила, что в результате прохождения программы акселерации команда проекта получила системные знания и навыки по вопросам фандрайзинга, составления контент-плана для социальных сетей, социального предпринимательства, проектного менеджмента, обеспечения устойчивости, управления репутацией компании и работы со СМИ.

«В связи с масштабированием проекта в регионы особенно актуальны были консультации экспертов в части юридической поддержки по реорганизации общественного объединения в общественный фонд, в части управления проектом, внедрения CRM системы и вопросов франчайзинга. Мы благодарим команду Акселератора за предоставленную возможность расширить свои знания для более эффективного масштабирования», - сказала Н.Ульжекова.

Планируется, что в следующем году будут открыты спортивные секции для детей с инвалидностью в г.Актау и благодаря разработке CRM системы совместно с КИОР внедрены инновационные технологии для управления проектом.

Напомним, в начале года был проведен конкурс для участия в программе акселерации на базе КИОР. Были поданы заявки от 120 проектов. 46 из них прошли преакселерационный трехмесячный интенсив, 39 завершили его с успехом, получив сертификаты. Только 20 из 39 были отобраны для подготовки к масштабированию в регионы и прошли полную программу акселерации. Из них 5 проектов представляют сферу образования, 5 – сферу культуры, 8 проектов из сферы инклюзии и 2 экологических проекта. В течении этого года 14 экспертов сопровождали проекты в программе акселерации, для каждого была выбрана индивидуальная траектория развития, включающая коучинг и менторинг проектной команды, образовательная программа. Для проектов разработаны сайты и CRM-системы, позволяющие обеспечить широкий охват при масштабировании.


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