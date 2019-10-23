Проекты по обеспечению безопасности дорожного движения обсудят с жителями столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Причины заторов и дорожно-транспортных происшествий, анализ трафика и реализуемые меры для обеспечения безопасности дорожного движения обсудили в акимате города Нур-Султана, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев на совещании по дальнейшему развитию столицы, прошедшем 8 октября 2019 года, поручил принять системные меры по повышению уровня организации дорожного движения с целью снижения травматизма и смертности на дорогах.

Начальник департамента полиции Ержан Саденов отметил, что для сокращения дорожных инцидентов в первую очередь в районе объектов образования обустроены дорожные знаки, разметки, информщиты, искусственные неровности, пешеходные ограждения. Например, увеличение времени мигания желтого и зеленого сигналов светофора с 3 до 5 секунд позволяет снизить ДТП до 16%. Также Е. Саденов предложил идеи по установке на дорогах шумовых полос, боллардов (спецприспособление, препятствующее доступу автомашин на территорию), ввести ограничение скорости на определенных участках дорог, благоустроить тротуары у подходов к светофорам. Отдельно остановился на велосипедных переходах и реверсивном движении.





«Благодаря реверсивному движению можно будет разгрузить самые оживленные улицы. Например, если утром основной поток транспорта движется в одну сторону, а вечером — в другую, то в эти моменты, как правило, противоположные полосы свободны. Их можно будет в часы пик использовать, выбирая нужное направление», - сказал Е. Саденов.

Одной из насущных проблем, по словам руководителя проектов ТОО «Көркем телеком» Кайрата Ахметова, является идентификация владельцев авто с иностранными номерами.

Аким города Алтай Кульгинов подчеркнул, что нельзя оставлять нарушения ПДД безнаказанными, так как безнаказанность может привести к летальным исходам.

На опасных участках улиц установлено 13 светофоров, 10 пешеходов, произведена подсветка опор светофорных объектов.

«Превентивные меры дают результат. Это сразу видно. Также должна быть культура самих граждан, понимание серьезности ситуаций. Безопасность горожан – приоритетная задача, которая стоит перед нами. Необходимо усилить работу по всем направлениям. Впереди морозы, нельзя допустить большие интервалы движения между автобусами, все теплые остановки должны работать, изучить, где нет уличных освещений, дорожных знаков и разметок, в кратчайшие сроки исправить», - поручил А. Кульгинов.





Аким города отметил, что до начала реализации проектов по безопасности дорожного движения, нужно встретиться с общественностью города – выслушать предложения и просьбы жителей, после запланировать и приступить к реализации.

Фото: astana.gov.kz