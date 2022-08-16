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Проекты парка в Шымкенте и экопарка в Павлодаре презентовали архитекторы в Алматы
16 Августа 2022 12:06

Проекты парка в Шымкенте и экопарка в Павлодаре презентовали архитекторы в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Депутат Сената Парламента РК Султанбек Макежанов в Алматы обсудил с отечественными урбанистами вопросы архитектуры и городского планирования, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента Республики Казахстан.

Архитектурные проекты, городское планирование, благоустройство, озеленение городов и создание комфортной среды сенатор Султанбек Макежанов обсудил с известными архитекторами, такими как Сакен Нарынов, Роман Шнайдерман. Также участие во встрече приняло руководство управления городского планирования и урбанистики города Алматы.

В ходе встреч депутат ознакомился с проектами архитекторов, над которыми они работают и планируют реализовать в ближайшем будущем. В частности, сенатору презентовали проект нового парка в городе Шымкенте, экопарка в городе Павлодаре и другие.

«Архитектура и градостроительство – это многосложное, системное сотворчество целого ряда профессионалов, направленное на создание благоприятной и гармоничной среды. В этой связи, Правительству и Парламенту необходимо поддерживать такие инициативы. Архитектура Казахстана может стать одной из самых привлекательных, в том числе в туристической сфере», - отметил сенатор.

В свою очередь, руководитель управления городского планирования и урбанистики Алматы рассказал сенатору о проводимой работе в сфере архитектурной и градостроительной деятельности на территории мегаполиса.


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