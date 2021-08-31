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    14:45, 31 Август 2021 | GMT +6

    Проекты нефтегазохимии на 12 миллиардов долларов реализуют в Казахстане

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    КАЗАНЬ. КАЗИНФОРМ - В Казахстане будут реализовываться проекты нефтегазохимии общей стоимостью 12 млрд долларов. Об этом рассказал министр энергетики РК Нурлан Ногаев в ходе своего выступления на Татарстанском нефтегазохимическом форуме, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства энергетики РК.

    В рамках приветственного слова на открытии форума в городе Казани министр энергетики РК отметил, что между Казахстаном и Российской Федерацией наблюдается позитивная динамика развития в одной из ключевых отраслей экономик – нефтегазохимической отрасли.

    « Подтверждением этому является подписание в этом году между нашими крупнейшими нефтегазовыми компаниями АО «КазМунайГаз» и ПАО «Татнефть» Соглашения о базовых условиях взаимодействия по выпуску бутадиена и его производных», - сказал Нурлан Ногаев.

    Объем инвестиций по проекту составит около 820 млн долларов США, срок завершения – 2026 год. Планируется, что продукция завода будет поставляться в Российскую Федерацию, Европу, Турцию и Китай.

    На сегодня в Казахстане успешно действуют заводы по производству ароматических углеводородов, смазочных масел, полипропилена и октаноповыщающих присадок для бензина.

    Выпускаемая заводами линейка продукции пользуется высоким спросом на внутреннем рынке, а также экспортируется в соседние страны, такие как Китай, Россия, Узбекистан и другие.

    В Казахстане также ведется строительство завода по производству полипропилена мощностью 500 тысяч тонн/год, стоимостью $2,6 млрд.

    Помимо этого, на разных стадиях проработки находятся проекты по производству:

    полиэтилентерефталата (430 тысяч тонн/год стоимостью $1 млрд.);

    метанола (130 тысяч тонн/год, стоимостью $200 млн.);

    олефинов (800 тысяч тонн/год стоимостью $1,8 млрд.);

    полиэтилена (1,250 млн тонн/год стоимостью $7,6 млрд.);

    бутадиена (186 тысяч тонн/год стоимостью $820 млн.);

    базовых масел (280 тысяч тонн/год стоимостью $860 млн.)

    Общая стоимость указанных проектов составляет порядка 12 млрд долларов США.

    « Мы будем оказывать все необходимые меры государственной поддержки для успешной реализации проектов этой отрасли. Толчок к развитию нефтегазохимии в Казахстане был дан Елбасы Нурсултаном Назарбаевым. Глава государства Касым-Жомарт Токаев постоянно ставит перед нами задачи, касающиеся развития данного направления. Правительством разрабатывается специальное инвестиционное Соглашение в сфере нефтегазохимии, которое будет содержать особые преференции, нацеленные на стимулирование инвестиций в развитие этой отрасли», - заключил министр энергетики РК.

    В рамках рабочей поездки в Республику Татарстан Нурлан Ногаев примет участие в международной научно-практической конференции, посвященной парадигме развития ТЭК в рамках решения ЕС о декарбонизации, обсудит с коллегами расширение использования нефтехимической продукции в дорожном строительстве и строительной отрасли, а также встретится с Президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.


    Теги:
    Правительство Минэнерго РК Татарстан Главная Нефть Экономика
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