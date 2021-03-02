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Проекты на 3,6 млрд тенге реализуют инвесторы в Атырауской области

Автор:  
Виктор Сутягин
2 Марта 2021, 06:25
Проекты на 3,6 млрд тенге реализуют инвесторы в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Российские инвесторы начнут реализацию в Атырауской области проектов на 3,6 млрд тенге. Об этом стало известно в ходе встречи главы региона Махамбета Досмухамбетова с бизнесменами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

К лету инвесторы приступят к реализации в Атырауской области строительства цехов по производству текстильного полипропилена и геосинтетики. Стоимость проектов - 3,6 млрд тенге.

«Для создания соответствующего современным запросам инвестиционного климата годами ведется масштабная правовая работа. Мы рассматриваем все возможности для повышения инвестиционного потенциала нашего края. Поэтому мы готовы поддержать инвестиционные проекты, способные содействовать развитию Атырау»,-заявил глава региона Махамбет Досмухамбетов.

Представитель инвестора О.Костылев рассказал, что для первого этапа реализации проектов уже закуплены станки, сделаны заказы на производственные машины, подготовлено технико-экономическое обоснование проектов. По первому – цеху по производству геосинтетики, с созданием 38 постоянных рабочих мест. Его мощность составит 3 млн квадратных метров геотекстиля в год. Второй проект - цех по выпуску экструзионной геосинтетики с годовой мощностью 5 млн. квадратных метров, где постоянные рабочие места получат 44 человека.

Первоначально необходимое для цехов сырье будет импортироваться. После завершения строительства в Атырау интегрированного газохимического комплекса предприятие полностью перейдет на местное сырье. Планируется выпуск различной готовой продукции, необходимой для строительства. В будущем продукция может экспортироваться в соседние страны.

Строительство цехов планируется полностью завершить до конца года и начать выпуск продукции.

Автор: Виктор Сутягин

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