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Проекты конституционных законов рассмотрят в Сенате

31 Октября 2022, 13:02
Проекты конституционных законов рассмотрят в Сенате
31 Октября 2022, 13:02

Проекты конституционных законов рассмотрят в Сенате

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Члены Бюро Сената Парламента утвердили повестку дня заседания Палаты, запланированного на 3 ноября, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

На заседании Палаты депутаты рассмотрят ряд законопроектов, нацеленных на обеспечение реализации поручений Главы государства, а также проекты конституционных законов «О Конституционном Суде Республики Казахстан», «О прокуратуре», «Об Уполномоченном по правам человека в Республике Казахстан», «О внесении изменений и дополнений в некоторые конституционные законы Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года».

В повестку дня заседания Палаты включены законопроекты «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации Послания Главы государства от 16 марта 2022 года» и «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях».

Также члены Бюро в ходе заседания распределили между постоянными Комитетами Сената законопроекты, раннее поступившие из Мажилиса.


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