Проекты Карагандинской области в образовании признали одними из лучших в стране

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - На базе управления образования Карагандинской области состоялся республиканский семинар по распространению лучшего опыта работы. Для ознакомления с проектами педагогов региона приехали специалисты из учебно-методических центров Мангистауской, Кызылординской, Туркестанской, Западно-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Алматинской, Актюбинской областей и области Жетысу, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В течение года каждый регион страны показывает свою работу, в том числе учебно-методические пособия, и представляет проекты в Минпросвещения. В конце года министерство отбирает лучшие и рекомендует их развивать по всей республике. В этом году учебно-методические проекты Карагандинской области в сфере образования были признаны лучшими.

«Наши методы обучения основаны на национальных ценностях. Коллеги высоко ценят это и проявляют интерес. И у нас хорошо налажена работа над нашими сайтами. Все школы в каждом из наших сельских районов имеют действующие сайты, робототехника тоже хорошо развивается в сёлах. В ходе семинара сельские школы области представили свои проекты. Также участники ознакомились с опытом работы организаций образования региона, посетив школу-гимназию имени А. Кунанбаева, школу-лицей имени А. Ермекова и Дворец школьников № 2 в Караганде», – рассказал директор учебно-методического центра развития образования Карагандинской области Бакиткул Абдикерова.

На семинаре были представлены достижения системы образования области в сфере дошкольного образования, в поддержке сельских и малокомплектных школ, повышении функциональной грамотности и развитии психологических служб – это проекты «Формула успеха», «Дистанционный BOOM», «Web-мастер», «IT-эксперт», «Юный математик» и другие.

Карагандинские педагоги продемонстрировали гостям методику проведения мониторинга и электронного заполнения индивидуальной карты развития ребёнка, показали, как используют автоматизированную систему психолого-педагогического мониторинга «HR+» в образовательном процессе и многое другое.