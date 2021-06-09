Проекты greenfield: Что это и почему здесь нужен Банк развития Казахстана?

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сложнее всего получить финансирование под проекты «с нуля», но именно такие проекты нужны для того, чтобы обеспечивать в стране прирост реального валового внутреннего продукта. О том, сколько проектов greenfield находится в кредитном портфеле Банка развития Казахстана и как данное направление развивается сейчас, рассказала управляющий директор БРК Зульфия Зейнешева.

Проекты greenfield можно охарактеризовать как проекты, создающие новые активы «в чистом поле», «с нуля». Как правило, они структурируются с использованием механизмов проектного финансирования, когда действующие промышленные группы или компании создают новые дочерние подразделения. Зачастую подходящая инфраструктура, необходимая для запуска предприятий в местах реализации проектов отсутствует: территория не застроена, не оснащена коммуникациями, инженерные сети прокладываются в первый раз, не налажена логистика со строительными площадками. Тем не менее, проекты greenfield по ряду причин значительно привлекательнее для инвесторов, чем классические brownfield - когда новый проект реализуется путем модернизации или расширения существующих производственных активов.

Проекты greenfield часто относят к высокорискованным, из-за того, что создаются «с нуля». Строительный период занимает длительное время, соответственно, и для инвесторов и для кредиторов успех будет зависеть от своевременности строительства актива, операционные денежные потоки от которого, как правило, являются основным источником как для инвестиционного дохода, так и для погашения займа. При этом у банков недостаточно ресурсов и возможности управлять рисками строительной фазы проекта и отслеживать кредитный рейтинг таких заемщиков. Банки второго уровня, ввиду наличия факторов неопределенности, неохотно финансируют такие проекты. Однако, АО «Банк развития Казахстана» (БРК, банк, дочерняя структура Холдинга «Байтерек») уже долгие годы работает в этом направлении и накопил достаточный объем компетенций, позволяющий оценивать строительные риски на этапе рассмотрения заявки, а также мониторить их уровень в ходе строительства.

«Процедура оценки рисков таких проектов в БРК заключается не только в глубоком и всестороннем анализе проработанности всех аспектов проекта и аккуратности прогнозирования будущих денежных потоков, но и в выработке, совместно с инвестором, наиболее подходящей структуры и схемы реализации проекта, во включении в проектные соглашения и договоры условий, минимизирующих риски инвестиционной фазы, в первую очередь, для самого инвестора, а не только банка. То есть мы используем как преимущество - возможность структурировать проект «с нуля», - отметила управляющий директор БРК Зульфия Зейнешева.

Сейчас в портфеле банка насчитывается 27 greenfield проекта, или 50% от суммарного кредитного портфеля, приходящегося на инвестиционные проекты – это крупные индустриальные проекты нашей страны, среди которых: завод по производству первичного алюминия и комплекс по производству железнодорожных колес в Павлодарской области, завод по производству цианистого натрия в г. Каратау, Макинская птицефабрика в Акмолинской области, рельсобалочный завод в г. Актобе, высокотехнологичный завод по производству ферросилиция в Караганде, и др.

Больше всего greenfield проектов БРК запущено в обрабатывающей промышленности, при этом, большинство из них являются экспортоориентированными предприятиями – 71% доли их выручки за 2020 год приходится на экспорт. На запущенных предприятиях создано 13 тысяч рабочих мест. Наиболее яркими примерами запущенных greenfield проектов можно считать и проекты в области «зеленой» энергетики. К примеру, Банк развития в 2017 году поддержал строительство ветровой электростанции ТОО «ЦАТЭК Green Energy» общей мощностью 100 МВт, строительство которого было завершено в 2020 году. На сегодняшний момент «в копилке» успешно введенных в эксплуатацию greenfield проектов в сфере ВИЭ также имеются и три солнечные электростанции – в Туркестанской и Алматинской областях.

«В настоящее время БРК активизирует участие в проектном финансировании, реализуемом посредством государственно-частного партнерства. Благодаря данному инструменту сбытовые риски проекта могут быть существенно снижены, тогда как Банк развития, в свою очередь, используя компетенции и налаженные механизмы управления рисками инвестиционной фазы, обеспечивает для государственного партнера минимизацию таких рисков» - подчеркнула управляющий директор БРК Зульфия Зейнешева.

Необходимо также отметить, что благодаря высоким международным рейтингам БРК для кредитования проектов под низкий процент и на длительный срок, помимо государственных источников финансирования, удается успешно привлекать деньги с зарубежных рынков По итогам 2020 года на каждый 1 тенге из государственных средств Банком Развития привлечено 3,35 тенге рыночного заимствования, всего же с начала своей деятельности БРК привлек с рынка капитала 5,3 трлн тенге.