Проекты для помощи в борьбе с коронавирусом презентовали школьники акиму столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов ознакомился с проектами школьников на STEM-олимпиаде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на аккаунт в Instagram градоначальника.

«Пандемия показала, как необходимо уделять особое внимание развитию цифровизации и IT-технологий. Сегодня ознакомился с проектами школьников на STEM-олимпиаде. Тематика была посвящена проектам, которые призваны помочь в борьбе с коронавирусом», - сообщил аким.

Учащиеся презентовали свои наработки. К примеру, сайт, где люди, отвечая на вопросы, смогут увидеть возможный процент заражения и дальнейшие шаги по лечению; браслет для фиксации температуры; робота, который фиксирует вход/выход жителей и подаёт сигнал о необходимости обработки рук антисептиками и т.д., рассказал Алтай Кульгинов.

Победители столичной STEM-олимпиады награждены ценными призами и получили пропуск на республиканскую олимпиаду. Аким столицы пожелал им успехов.

Видео: astana.gov.kz