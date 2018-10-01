Проекты для инвалидов представили школьники в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Проекты, помогающие решить проблемы инвалидов, представили алматинские школьники на конкурсе разработчиков в сфере Интернет вещей (IoT), передает корреспондент МИА «Казинформ».

В хакатоне приняли участие 20 команд от 14 лет. В течение двух дней ребята готовили проекты, которые должны помочь людям с ограниченными возможностями.

«Есть девайсы для слабослышащих и слабовидящих людей, есть проект «умного» управления инвалидной коляской. Или допустим, у человека нет рук, но с помощью рабочей мышцы, он может управлять мышкой при работе за компьютером. Наша задача помочь будущим разработчикам в создании социальных проектов, которые помогут сделать жизнь людей с ограниченными возможностями немного легче и счастливой», - сказала координатор экспериментальной мастерской Makerspace Almaty Азиза Ибрагимова.

Школьник Есентай Курманбай и студент 2-го курса IT Университета Окжетпес Валиханов из Алматы разработали приложение, которое с помощью помощника в смартфоне «Siri» поможет незрячим людям управлять домом: выключать и включать освещение, телевизор, газ и другие устройства.

«К примеру, он может просто сказать «Я дома»! и автоматически все приводится в действие. Даже чайник начинает закипать. А также, порой невидящих людей обманывают на рынках, вместо нужной купюры дают сдачу меньше номиналом. С помощью этого приложения, они могут проверять деньги на подлинность», - рассказали о проекте ребята.

Команды трех лучших проектов получат денежный приз в размере 500 долларов США от спонсоров для воплощения своей идеи в жизнь. Конкурс для разработчиков, организаторы намерены проводить ежегодно.