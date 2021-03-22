Проектный офис «Рухани жаңғыру» организовал конкурс «Батаменен ел көгерер» в Акмолинской области

АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В преддверии празднования Наурыз в Акмолинской области региональным проектным офисом «Рухани жаңғыру» организован областной онлайн-конкурс «Батаменен ел көгерер», сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на управление внутренней политики.

Бата - одна из священных традиций казахского народа, для которого благословения старшего поколения являлись ценным оберегом.

Конкурс проводится с целью пропаганды незыблемых нравственных культурных ценностей, для того, чтобы передавать бата уважаемых и почтенных старцев последующему поколению.

В конкурсе приняли участие более 100 мужчин старшего возраста из 16 районов области и городов Степногорск и Кокшетау.

Особенно активными в мероприятии были представители из города Кокшетау, Степногорск, а также Целиноградского, Егиндыкольского, Ерейментауского, Биржан сал, Зерендинского, Бурабайского районов.

Оценивали конкурсантов руководитель Центра развития языков Акмолинской области Каратай Тулекеев, профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова, к.ф.н. Сабит Жамбек, председатель Акмолинского областного совета ветеранов, писатель-переводчик, почетный профессор Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова Госман Толегул.

По итогам конкурса первое место занял житель Жаркаинского района Акзамиденов Саринжип, обладателем диплома второй степени стал житель района Биржан сал Карабокен Аязби, третье место получил Балшык Бияданулы из Егиндыкольского района.

Поощрительные призы получили Хасенов Белгибай из Бурабайского района, Жумбин Турган из Целиноградского района, Кадиров Оспан из г.Степногорск.

Церемония награждения будет проходить 26 марта в городе Кокшетау.