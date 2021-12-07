Проектный офис при акимате Мангистауской области признан лучшим в 2021 году

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 7 декабря, с участием Главы государства Касым-Жомарта Токаева в режиме видеосвязи состоялась торжественная церемония награждения обладателей премий «Алтын сапа» и «Парыз», передает МИА «Казинформ».

В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев обратил внимание, что конкурс «Алтын сапа» проводится уже 15 лет, и на сегодняшний день более 150 компаний стали обладателями президентской премии.

«В этом году торжественное собрание проводится вместе с 30-летием Независимости. В этом есть огромное символическое значение. В период суверенитета в Казахстане были созданы всесторонние условия для развития бизнеса. В результате сформировалась целая плеяда современных предпринимателей. Они становятся главной движущей силой национальной экономики, - сказал Глава государства.

Проектный офис при акимате Мангистауской области стал победителем республиканского конкурса по совершенствованию проектного менеджмента «Qazaqstan Project Management Awards-2021» в номинации «Лучший проектный офис года» и получил премию Президента РК «Алтын сапа».

В конкурсе приняли участие 27 проектных офисов центральных государственных и местных исполнительных органов. Проектный офис акимата Мангистауской области, получивший высокую оценку квалифицированных экспертов-асессоров, признан лучшим в 2021 году.

Напомним, проектный офис Мангистауской области в системе государственного планирования был создан в 2020 году в соответствии с постановлением акима области «О местном самоуправлении в РК».

Офис функционирует в целях разработки национальных и иных проектов, обеспечения оперативного мониторинга и их реализации.