Проектный офис по восстановлению экономического роста создан в Шымкенте

ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В целях достижения социально-экономических показателей в городе Шымкенте создан проектный офис для оптимизации системы управления. Эта работа осуществляется в рамках поручения Главы государства по восстановлению экономического роста до конца года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима мегаполиса.

Под председательством акима города Мурата Айтенова состоялось первое заседание проектного офиса в рамках «Программы развития города Шымкента». Были рассмотрены 3 вопроса: утверждение проектных ролей и персональной ответственности руководителей и плана работы проектного офиса на 2020 год, реализация Комплексного плана Правительства РК по восстановлению экономического роста до конца текущего года в Шымкенте.

Для эффективной реализации данного проекта глава города дал поручение подключиться к специальной индикаторной системе. Она позволяет отслеживать работу руководителей районов, управлений и заместителей акима в онлайн-режиме.

«С помощью индикатора в онлайн-режиме появятся результаты нашей работы. Особенно система эффективна при пандемии. Шымкент - первый город, где реализуется данный проект. Поэтому призываю всех к сплоченности» - сказал М. Айтенов.

Стоит отметить, что основной задачей проектного офиса является содействие решению проблемных вопросов на уровне города.

Напомним, 19 мая 2020 года Правительство одобрило Комплексный план по восстановлению экономического роста до конца 2020 года. Комплексный план состоит из 10 направлений и 172 системных и отраслевых мер по стимулированию деловой активности, поддержке занятости и повышению доходов населения.







