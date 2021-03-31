Проектный офис по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних откроют в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Проектный офис «Тәрбие аланы» управления образования Павлодарской области откроет свои двери при Дворце школьников имени М.М. Катаева, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Цель мероприятия - презентация проектного офиса «Тәрбие аланы», деятельность которого направлена на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, своевременного выявления несовершеннолетних и семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, а также осуществление деятельности по их социально-коррекционной реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений», - рассказали в управлении образования Павлодарской области.

Проектный офис «Тәрбие аланы» управления образования региона общественности представят второго апреля во Дворце школьников имени М.М. Катаева» в 11:00. Встреча по этому поводу пройдёт в малом зале дворца. В ходе презентации его работы будут заключены меморандумы с органами межведомственного взаимодействия, и проведёт свою работу диалоговая площадка со всеми участниками мероприятия.

«Проектный офис «Тәрбие аланы» планирует разрабатывать идеи, проекты, программы, направленные на повышение квалификации заместителей директоров по воспитательной работе, классных руководителей, психологов, социальных педагогов организаций образования. Организация и проведение диалоговых площадок «Ашық аланы», которые позволят разработать единый алгоритм межведомственного взаимодействия структур по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и устранение социального неблагополучия», - отметили в ведомстве.

Там также рассказали, что от работы нового проектного офиса ждут, что в регионе будет сформирована нулевая терпимость к нарушениям прав несовершеннолетних, что улучшится психолого-педагогическая компетентность учителей. Школьники будут, благодаря этому проектному офису, вовлечены во внеурочную работу и во внеклассные мероприятия. Кроме того, у детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, должны получить развитие коммуникативные навыки.



