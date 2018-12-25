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вчера 22:40 384
Проектный офис «Қызылжар - адалдық алаңы» открыли в СКО
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске открыли проектный офис «Қызылжар - адалдық алаңы», передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по делам государственной службы и противодействию коррупции, миссия проектного офиса - сокращение уровня бытовой коррупции, формирование антикоррупционного мировоззрения, повышения доверия граждан к институтам государственной власти.
Офис в Петропавловске открыли с участием заместителя председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжаса Бектенова.
«Адалдық алаңы» - это уникальный проект, который показал свою эффективность в столице нашей страны. В его рамках проведена большая и комплексная работа», - сказал О. Бектенов.
В пресс-службе отметили, что планируется работа по вопросам усиления персональной ответственности руководителей, создания комфортных условий для населения и активизации общественного контроля за ходом реализации государственных программ. Для комплексной реализации в работу проекта предполагается вовлекать государственных служащих, предпринимателей, представителей гражданского сектора и СМИ.
«Аналогичные проектные офисы запущены во всех регионах нашего государства», - добавили в пресс-службе.
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