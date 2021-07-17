Проектный менеджмент в госуправлении: профессиональная сертификация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В системе государственного управления рассматривается вопрос о включении в квалификационные требования к госслужащим наличие сертификата проектного менеджера. Об этом рассказала руководитель Центра развития проектного менеджмента в государственном управлении Жанар Тайжанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

- Жанар Алимжановна, насколько важно наличие профессиональной сертификации у определённого специалиста?

- В последнее время наблюдается рост количества отраслей и сфер, которые требуют наличия профессиональной сертификации специалистов - медицина, бухгалтерия, финансы, информационные технологии, менеджмент, в том числе и проектное управление и другие. Профессиональная сертификация в той или иной области знаний позволяет человеку продемонстрировать определенный уровень его компетентности в данной сфере. В отличие от аттестации работников по месту работы, проводимой внутренними службами организации, сертификация проводится независимой организацией, которая имеет на это соответствующее право.

Как показывает мировая практика, сертифицированные специалисты более востребованы у крупных работодателей, и соответственно могут рассчитывать на:

- возможности карьерного роста;

- конкурентное преимущество перед кандидатами без сертификатов;

- более высокую заработную плату;

- компенсацию за обучение для повышения квалификации и так далее.

- Хватает ли в Казахстане специалистов по проектному менеджменту и где готовят таких специалистов?

Если говорить об управлении проектами в госсекторе, то в настоящее время государственная служба остро нуждается в специалистах по проектному менеджменту. Не так давно решением Правительства приняты необходимые нормативные документы для внедрения проектного управления в деятельность госорганов, однако наблюдается дефицит проектных менеджеров.

Для подготовки проектных менеджеров на базе Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан функционирует Центр развития проектного менеджмента в государственном управлении, основной задачей которого является развитие профессионального образования в области проектного менеджмента и организация сертификации в области проектного управления. Обучающие курсы проводятся регулярно, как в традиционном формате, так и дистанционно.

- Как работает Центр развития проектного менеджмента в государственном управлении?

- Центр успешно прошел аккредитацию в Национальном Центре Аккредитации и получил статус органа по подтверждению соответствия персонала в области проектного менеджмента на основе национальных стандартов СТ РК ISO. Сформирован достаточный пул тренеров по проектному управлению во всех региональных филиалах Академии. Вместе с тем Центром в рамках международного сотрудничества заключено соглашение с тренинговой компанией SPOCE Project Management Ltd. (Великобритания) об организации обучающих курсов и сертификационного экзамена по PRINCE2 базе Академии с выдачей сертификатов от имени британского сертификационного органа Axelos. То есть у кандидатов на сертификацию есть выбор: получить отечественный сертификат либо зарубежный.

На текущую дату по двум указанным стандартам в сертификации приняли участие 893 кандидата. Из них сертификат соответствия получили 593 специалиста. Для успешного внедрения новых подходов к управлению государственными программами и проектами крайне важно обучить и сертифицировать всех госслужащих (и не только), задействованных в проектной деятельности.

- Как проходит процедура сертификации?

- Если по PRINCE2 можно сертифицироваться по двум уровням - Foundation и Practitioner, то по Национальным стандартам предусмотрено четыре уровня сертификации:

- Руководитель проекта;

- Руководитель программы;

- Руководитель портфеля;

- Тренер-консультант.

На каждый уровень предъявляются определенные требования, в том числе по стажу проектной деятельности. Тем самым профессиональный сертификат подтверждает не только знания, но и умения и навыки сертифицированного персонала и заверяет работодателей и других стейкхолдеров в том, что обладатель сертификата является компетентным и квалифицированным специалистом, что немаловажно для работы с проектами.

Для каждого уровня разработан соответствующий механизм оценки – экзамены в тестовой, письменной, устной форме, которые позволяют объективно оценить уровень компетентности кандидата. С прошлого года, с учетом карантинных мер, сертификация проводится в онлайн режиме.

- Жанар Алимжановна, сколько госслужащих уже имеют сертификат проектного менеджера?

На сегодняшний день реестр сертифицированных проектных менеджеров по национальным стандартам включает, как я уже озвучила выше, порядка 600 человек. То есть около 66% кандидатов успешно проходят сертификационный экзамен, что означает, что не все проходят установленный пороговый уровень по экзамену. Во многих случаях прохождение сертификации с положительным результатом зависит от уровня подготовки кандидата и его профессионального опыта.

Независимо от того, занимается на деле человек проектным менеджментом или хочет продвинуться по карьере, получение профессионального сертификата в области управления проектами – это разумный способ использовать непрерывное образование для повышения своих навыков. К примеру, в отечественной системе государственного управления уже рассматривается вопрос о включении в квалификационные требования к госслужащим наличие сертификата проектного мменеджера.

- Чей опыт сертификации, по Вашему мнению, нужно использовать в Казахстане?

Сегодня во многих зарубежных странах проводят сертификацию по различным стандартам и методам проектного менеджмента – PMI, IPMA, P2M и другие, и в Казахстане они потихоньку внедряются. На мой взгляд, на данном этапе развития системы госуправления целесообразна профессиональная сертификация госслужащих на основе законодательно утвержденных национальных стандартов в области проектного менеджмента. Не стоит полностью копировать то, что было ранее сделано зарубежными правительствами: наша ситуация и наши условия совершенно иные. Тем не менее, изучение опыта других всегда полезно.