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    21:22, 14 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Проектирование нового канализационно-очистного сооружения начали в Астане

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    Фото: gosuperior.com.
    Проектирование строительство нового канализационно-очистного сооружения начали в столице. Об этом сообщается в документе об утверждении Государственной программы реновации и модернизации жилищного фонда города Астаны до 2028 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как отмечено в опубликованных данных, очистку бытовых стоков осуществляет единственное канализационное очистное сооружение.

    «Среднее суточное поступление сточных вод 220 тыс. м3/сут. В пиковый период (паводки, обильные дожди и снеготаяние) поступление сточных вод составляет 300 тыс. м3/сут. Необходимо строительство нового канализационно-очистного сооружения (КОС), на стадии проектирования КОС-2, мощностью 43 млн кубометров в год с возможностью использования новой технологии для фильтрации воды», - сообщается в документе.


    Теги:
    Вода Экономика Астана
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