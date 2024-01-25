Проекты на сумму $1,3 млрд прорабатывают Казахстан и Катар

Депутаты Сената одобрили закон «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Государства Катар о взаимном поощрении и защите инвестиций», передает корреспондент агентства Kazinform.

— На сегодняшний день налажены конструктивные связи между национальными компаниями и частными секторами двух стран, которые напрямую прорабатывают перспективные проекты в различных секторах экономики на общую сумму 1, 356 млрд долл. Учитывая значительный потенциал развития отношений между странами, а также в целях защиты и оказания поддержки инвесторам обеих стран, октябре 2022 в г. Астане было заключено Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Катара. Кроме того, задачей Соглашения является активизация экономического сотрудничества сторон посредством создания благоприятных условий для осуществления инвестиционной деятельности, — сказал депутат Сената Андрей Лукин на заседании Сената.

Соглашение разработано на основе стандартных положений Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), принципах Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и рекомендации Всемирного Банка.



Вместе с тем, Соглашение носит «рамочный» характер, направленный на закрепление взаимных международно-правовых гарантий прав инвесторов при осуществлении инвестиционной деятельности на территории двух сторон.



Данное Соглашение обеспечивает защиту от принудительного отчуждения путем обеспечения выплаты компенсации, доступ к международному арбитражу, а также справедливое и равное отношение стран к иностранным инвестициям.



К тому же, регламентируется порядок взаимодействия сторон, осуществления платежей и переводов, в том числе устанавливаются ограничения на них, порядок урегулирования споров между стороной и инвестором другой стороны.



Также каждая сторона оставляет за собой право в соответствии со своим национальным законодательством устанавливать чувствительные сектора экономики и (или) связанные с ними виды предпринимательской деятельности, которые должны быть ограничены или исключены.



Принятие Закона позволит улучшить инвестиционный климат, а также поспособствует дальнейшему развитию взаимовыгодного торгово-экономического сотрудничества между странами.