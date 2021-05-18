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Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец

18 Мая 2021 22:46
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Проект «Жаяу»: в пешее путешествие по родному краю отправился карагандинец

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – В Караганде 17 мая стартовал проект познавательного туризма «Жаяу». Его руководитель Асхат Кажытай планирует пешком преодолеть 333 километра за семь дней, передает МИА «Казинформ».

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По пути он намерен снимать достопримечательности и народные традиции. Весь видеоматериал путешественник будет выкладывать в социальных сетях.

«У проекта пять направлений. Первое – Караганда – Кызыларай. Это путешествие закончится 24 мая восхождением и установкой флага на вершине горы Аксоран. Следующий маршрут – Караганда – Улытау и т. д. Полностью пеший марафон завершится осенью в Туркестане. Основная цель моего проекта – осветить исторические и культурные ценности нашей страны. Хочу рассказать о прошлом и настоящем каждого села, которое встретится на моём пути, составлю портреты интересных людей. Упор сделаю на эко- и этнотуризм, которые в последнее время набирают популярность. Думаю, за день буду проходить по 56–60 километров и за семь дней доберусь до Кызыларая», – говорит Асхат Кажытай.

Отметим, что туристический проект посвящён 30-летию независимости Казахстана.

«В первую очередь эта инициатива будет способствовать популяризации массового спорта. Во-вторых, это уникальный способ познакомить жителей с историческими местами и личностями родного края», – считает директор медиахолдинга Saryarqa Aqparat Камбар Ахметов.



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#Карагандинская область   #Туризм   #Культура   #Общество  
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Автор:

Агата Мухамеджанова

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