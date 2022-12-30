Проект «Жақсы адамдарым» определит народных героев - Jibek Joly

30 Декабря 2022, 22:09

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определят лучших специалистов года в каждой отрасли, народных героев и вручат новогоднюю премию «Жақсы адамдарым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта «Жақсы адамдарым», который представлен телеканалом Jibek Joly - поощрить лиц, которые прославились в социальных сетях, совершая благородные дела, героические поступки, а также тех, кто добился значительных успехов в разных отраслях.

Ведущие программы - известная талантливая творческая пара Кыдырали и Каракат.

«В народе есть свои герои. Всем известно, что сейчас - век Социальных сетей. На этой платформе можно сделать что-то для хайпа или личной выгоды. Однако есть и те, кто совершает настоящие героические поступки. Например, парень из Шымкента, который вытащил из огня флаг. Таких лиц мы будем награждать в номинации «Жақсы адам». Мы хотим пропагандировать среди населения тех, кто совершил отважные поступки», - сказал заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев.

Народных героев поздравят звезды отечественной эстрады и исполнят песни. Также победителям номинации «Жақсы адам -2022» вручат сертификат на сумму 1 млн тенге.