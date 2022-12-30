Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Общество

Проект «Жақсы адамдарым» определит народных героев - Jibek Joly

30 Декабря 2022, 22:09
Проект «Жақсы адамдарым» определит народных героев - Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Казахстане определят лучших специалистов года в каждой отрасли, народных героев и вручат новогоднюю премию «Жақсы адамдарым», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Цель проекта «Жақсы адамдарым», который представлен телеканалом Jibek Joly - поощрить лиц, которые прославились в социальных сетях, совершая благородные дела, героические поступки, а также тех, кто добился значительных успехов в разных отраслях.

Ведущие программы - известная талантливая творческая пара Кыдырали и Каракат.

«В народе есть свои герои. Всем известно, что сейчас - век Социальных сетей. На этой платформе можно сделать что-то для хайпа или личной выгоды. Однако есть и те, кто совершает настоящие героические поступки. Например, парень из Шымкента, который вытащил из огня флаг. Таких лиц мы будем награждать в номинации «Жақсы адам». Мы хотим пропагандировать среди населения тех, кто совершил отважные поступки», - сказал заместитель генерального директора Телерадиокомплекса Президента РК Тлеген Абишев.

Народных героев поздравят звезды отечественной эстрады и исполнят песни. Также победителям номинации «Жақсы адам -2022» вручат сертификат на сумму 1 млн тенге.


Новости по теме
Два друга спасли от гибели незнакомого человека в Байконуре
Ряд актюбинских журналистов получил награды МИОР и почетные грамоты главы региона
Визит Президента в Узбекистан, взгляд на январские события, приближение Нового года – чем запомнилась минувшая неделя в РК
Теги:
Читайте также
Взрыв прогремел в ресторане в Турции: 7 человек погибли, 5 ранены
Диану Ташимбетову лишили титула «Мисс Вселенная Казахстан-2022»
Ключи от новых квартир получили жители Аксу
Касым-Жомарт Токаев  посетил Национальный научный центр материнства и детства
Почти на 40% снизилось количество погибших детей на водоемах
Убитым нашли пропавшего четырехлетнего мальчика в Актобе
Предложения по искоренению насилия и домогательств на рабочем месте подготовило Минтруда
Спикер Мажилиса: У казахстанцев растет уверенность в завтрашнем дне
Новости партнеров
Популярное
1 Президент РК выразил соболезнования по поводу кончины легендарного футболиста Пеле
2 Канат Мусин прокомментировал свое назначение на пост судьи Конституционного суда
3 Олег Крук освобожден от должности первого замакима Павлодарской области
4 Семья Пеле опубликовала послание после его смерти
5 Первым заместителем акима Павлодарской области назначен Хасар Хабылбеков

Лента новостей