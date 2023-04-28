Проект «Зеленый водород» особенный с точки зрения задела на будущее — Kazakh invest

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Инвестиционный проект по производству зелёного водорода, соглашение по которому подписано в прошлом году, особенный с точки зрения задела на будущее. Такое мнение высказал управляющий директор АО «Национальная компания Kazakh invest» Азамат Кожанов в интервью аналитическому обозревателю МИА «Казинформ».

«Проект особенный с точки зрения задела на будущее. Зелёный водород – это рынок, стоимость которого будет оцениваться в более $100 млрд через 10 лет. Мы как страна должны дать свое предложение на рынке энергоресурсов будущего, для этого такие проекты нужно развивать уже сейчас», - сказал спикер.

Проект «Зеленый водород» – один из крупнейших инвестиционных проектов, который подписал Казахстан в прошлом году с немецко-шведской компанией «Svevind». Однако прежде, чем проект перейдет к стадии реализации, необходимо провести глубинные исследования, замеры, подготовить кадры.

«Нужно понимать, что это долгосрочный проект. При этом, он выгоден обеим сторонам. Для нас выгода заключается в том, что за счет экономии масштаба есть возможность понизить себестоимость. И тогда мы будем конкурентоспособны по этой продукции, наша себестоимость будет ниже. Кроме того, мы повышаем свою компетенцию за счет иностранных инвестиций. То есть, за счет инвесторов мы изучаем экспорт и реализацию крупных капиталоемких проектов, не выделяя при этом средств из госбюджета. На сегодня согласно этому соглашению в Казахстане будет изучена возможность производства 2 млн тонн «зелёного» водорода с 2030 года, что будет составлять одну пятую потребностей ЕС в этом продукте. Ключевым вопросом в этом проекте является транспортировка. Это не простой вопрос, но эффективность технологий повышается. Как раз в рамках текущих инвестиций мы сможем понять насколько рентабельна данная инвестиционная инициатива в РК», — заключил Азамат Кожанов.

Напомним, в 2022 году Казахстан привлек рекордные $28,5 млрд прямых иностранных инвестиций.