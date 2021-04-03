Проект «Зеленый светофор» внедрили для машин скорой помощи в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на санитарных автотранспортах 103 успешно внедрен пилотный проект «Зеленый светофор». Эта технология обеспечивает «зеленый коридор» для реанимобилей путем переключения светофора с красного на зеленый цвет. В настоящее время оборудование установлено в ряде машин скорой медпомощи с реанимационными бригадами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

Данная технология для скорой помощи как пилот была внедрена в 2018 году в рамках развития цифровизации здравоохранения совместно с компанией «City Transportation Systems». Суть технологии заключалась в том, что посредством интеграции информационных систем и специального оборудования, установленного на автомобилях СМП, водители при крайней необходимости могут менять сигналы светофоров с красного на зеленый.

«Внедрение данной технологии позволило значительно сократить время пути бригады до пациента. Так улучшились показатели по своевременному и качественному оказанию экстренной медицинской помощи. В последующем акимат города и управление общественного здравоохранения продолжат оснащать данной технологией все санитарные автотранспорты», - отметили в Управлении.

«Зеленый светофор» уже проявил положительные стороны по сопровождению кареты скорой помощи. В частности, сократив время пути при отсутствии сопровождения кареты в среднем на 30%. Если затрачиваемое время до госпиталя занимало до 14 минут, то с помощью этой технологии скорая доедет до места назначения не более чем за 10 минут на расстоянии от 11 км и больше.

«Когда ты спешишь на вызов либо тебе нужно как можно оперативнее транспортировать пациента в больницу, такая технология представляет для нас незаменимую помощь. Так как в нашей работе каждая минута на счету. Особенно на выездах в вечернее время, когда в городе заторы», - говорит водитель реанимобиля ГССМП Асхат Актаев.

Осенью 2020 года аким города Алтай Кульгинов поручил обеспечить полноценную интеграцию транспортных средств 103 в интеллектуальную транспортную систему.