РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:39, 03 Апрель 2021 | GMT +6

    Проект «Зеленый светофор» внедрили для машин скорой помощи в Нур-Султане

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане на санитарных автотранспортах 103 успешно внедрен пилотный проект «Зеленый светофор». Эта технология обеспечивает «зеленый коридор» для реанимобилей путем переключения светофора с красного на зеленый цвет. В настоящее время оборудование установлено в ряде машин скорой медпомощи с реанимационными бригадами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

    Данная технология для скорой помощи как пилот была внедрена в 2018 году в рамках развития цифровизации здравоохранения совместно с компанией «City Transportation Systems». Суть технологии заключалась в том, что посредством интеграции информационных систем и специального оборудования, установленного на автомобилях СМП, водители при крайней необходимости могут менять сигналы светофоров с красного на зеленый.

    «Внедрение данной технологии позволило значительно сократить время пути бригады до пациента. Так улучшились показатели по своевременному и качественному оказанию экстренной медицинской помощи. В последующем акимат города и управление общественного здравоохранения продолжат оснащать данной технологией все санитарные автотранспорты», - отметили в Управлении.

    «Зеленый светофор» уже проявил положительные стороны по сопровождению кареты скорой помощи. В частности, сократив время пути при отсутствии сопровождения кареты в среднем на 30%. Если затрачиваемое время до госпиталя занимало до 14 минут, то с помощью этой технологии скорая доедет до места назначения не более чем за 10 минут на расстоянии от 11 км и больше.

    «Когда ты спешишь на вызов либо тебе нужно как можно оперативнее транспортировать пациента в больницу, такая технология представляет для нас незаменимую помощь. Так как в нашей работе каждая минута на счету. Особенно на выездах в вечернее время, когда в городе заторы», - говорит водитель реанимобиля ГССМП Асхат Актаев.

    Осенью 2020 года аким города Алтай Кульгинов поручил обеспечить полноценную интеграцию транспортных средств 103 в интеллектуальную транспортную систему.


    Теги:
    Дороги Здравоохранение Транспорт Астана Общество
    Сейчас читают
    03:00, 03 Октябрь 2023
    Бейбит Жукаев одержал победу на турнире в Шанхае
    02:22, 03 Октябрь 2023
    Неблагоприятные метеоусловия будут в шести городах Казахстана
    01:57, 03 Октябрь 2023
    Казахстан выиграл семь медалей за день на Азиаде
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!