Проект заочного установления инвалидности будет пилотирован в 6 регионах Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Для обеспечения детей с инвалидностью услугами реабилитации совместно с местными исполнительными органами проводится работа по открытию малокомплектных реабилитационных центров, в частности по республике уже открыты шесть центров. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2020 году министерством разработан законопроект, предусматривающий нормы, направленные на улучшение социальной защиты лиц с инвалидностью. В частности, введение пособия по уходу при инвалидности I группы, вне зависимости от причины инвалидности; разделение детей с 7 до 16 лет по группам инвалидности с пересмотром размеров пособий; предоставление права на одновременное получение пособий по инвалидности и по случаю потери кормильца; сохранение очередности на жилье для семей, воспитывающих детей с инвалидностью при наступлении совершеннолетия, и другие нормы. Принятие данного закона ожидается в этом году, законопроект на сегодня одобрен в Мажилисе», – сообщил Серик Шапкенов в ходе отчетной встречи с населением.

Для обеспечения детей с инвалидностью услугами реабилитации совместно с местными исполнительными органами проводится работа по открытию малокомплектных реабилитационных центров. В этом году будет открыто 12 центров, 6 из них уже открыты.

«В целях оптимизации процедуры и сроков медико-социальной экспертизы для лиц с ограниченными возможностями мы работаем над внедрением заочного установления инвалидности. С 1 июля проект будет пилотирован в 6 регионах, в частности в городах Нур-Султан, Алматы, в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Карагандинской областях. Реализация проекта позволит в перспективе исключить хождение лиц с инвалидностью по инстанциям и прямой контакт с услугодателем», – добавил глава ведомства.