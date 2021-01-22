Проект Закона «Об общественном контроле» полезен для общества и для государства - политолог

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Политолог Эдуард Полетаев высказался о проекте Закона «Об общественном контроле», передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам спикера, данный законопроект проходит в настоящее время широко общественную экспертизу.

«Это тоже часть концепции слышащего государства. И корни его растут от Послания Президента от 1 сентября 2020 года. Надо признать, что сама концепция этого закона отражает значимость неправительственных организации и рост роли гражданского общества в Казахстане. Я для сравнения посмотрел российский концепт, там есть закон от 2014 года. Он аналогичный казахстанскому, но понравилось, что он не повторяет российский. Он четко прописан, хотя законопроект еще обсуждается. Он четко дает понимание того, что можно, что нельзя. Хочется отметить его качественную подготовку. Это конструктивный подход, который полезен для общества и для государства в целом», - сказал Эдуард Полетаев.

Напомним, министр информации и общественного развития Аида Балаева встретилась с членами Общественного совета Алматы для обсуждения проекта Закона «Об общественном контроле».