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Проект Закона «Об общественном контроле» готовится к рассмотрению во втором чтении в Мажилисе

Автор:  
Мейрамбек Байгарин
27 Апреля 2023, 16:10
Проект Закона «Об общественном контроле» готовится к рассмотрению во втором чтении в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На круглом столе в Мажилисе Парламента РК обсудили проект Закона «Об общественном контроле» и сопутствующие поправки в законодательство, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Выступивший с докладом вице-министр информации и общественного развития РК Данияр Кадиров отметил, что в ходе разработки законопроектов было проведено более 30 открытых обсуждений совместно с депутатами Парламента, с участием экспертов гражданского сектора.

«Законопроектом определяется понятие общественного контроля. Объектами общественного контроля являются местные государственные и центральные органы, субъекты квазигосударственного сектора и исполнители функций центральных и местных исполнительных органов. Субъектами общественного контроля являются граждане страны, некоммерческие организации, зарегистрированные в Казахстане», – сказал Д.Кадиров.

Вице-министр напомнил, что цель общественного контроля – обеспечение участия граждан в управлении делами государства. Главный принцип общественного контроля – законность, гласность, открытость и прозрачность, добровольное участие и независимость субъектов общественного контроля. Согласно законопроекту, субъекты общественного контроля имеют право создавать группы общественного контроля, привлекать экспертов, а также запрашивать информацию, обжаловать действия или бездействие объектов общественного контроля. Объекты будут обязаны рассматривать рекомендации объектов общественного контроля и размещать их на интернет-ресурсах, предотвращать конфликты интересов, соблюдать меры безопасности», - заключил глава ведомства. Основными формами общественного контроля являются общественный мониторинг, общественная экспертиза, общественные слушания и другие формы, определенные законодательством республики. Законопроектом также определены категории физических и юридических лиц, которые не допускаются к осуществлению общественного контроля

Законопроект «Об общественном контроле» и сопутствующие поправки были одобрены Мажилисом в декабре 2022 года в первом чтении.

Проектом Закона предусмотрены, в частности, поправки в законодательство, направленные на регулирование института петиций, разработанные в целях реализации Национального плана. Установлены пороговые значения голосов, поддерживающих петицию, в том числе в электронном формате, для обязательного рассмотрения. Так, для обязательного рассмотрения Правительством нужно, чтобы петиция была подписана не менее, чем 50 тысячами граждан Казахстана.

В ходе обсуждения участники круглого стола высказали ряд пожеланий и предложений для обеспечения эффективного общественного контроля. В частности, по мнению депутатов, необходимо добиться реального охвата Интернетом сельских населенных пунктов, а также предусмотреть в законопроекте меры по предотвращению вмешательства органов власти в работу групп общественного контроля.

Как сообщил руководитель рабочей группы в Мажилисе Ерлан Саиров, в ходе работы над законопроектами поступило около 180 предложений. Самые важные из них касаются общественного контроля за расходование средств субъектами квазигосударственного сектора, а также вопросов сотрудничества групп общественного контроля и органов, над которыми осуществляется контроль и других.

Рабочая группа будет продолжать подготовку законопроектов к рассмотрению во втором чтении.


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