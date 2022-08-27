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Проект закона об объемах трансфертов между областными бюджетами разработали в РК
27 Августа 2022 12:43

Проект закона об объемах трансфертов между областными бюджетами разработали в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Казахстане разработан проект Закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с завершением в текущем году действия закона о трансфертах общего характера на 2020-2022 годы разработан проект Закона «Об объемах трансфертов общего характера между республиканским и областными бюджетами, бюджетами городов республиканского значения, столицы на 2023-2025 годы», предусматривающий утверждение объемов субвенций и изъятий на следующий трехлетний период», - сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании Правительства.

По словам министра, объемы трансфертов общего характера рассчитаны с учетом новых подходов по расширению финансовой самостоятельности регионов и выравниванию доступности социальных благ и государственных услуг, а также по постепенному сокращению объемов трансфертов между центром и регионами.

«С учетом этого определены три региона-донора: Атырауская область, Нур-Султан и Алматы. По ним бюджетные изъятия определены в следующих объемах: в 2023 году – 487 млрд тенге, в 2024 году – 536 млрд тенге, в 2025 году – 577 млрд тенге», - уточнил Алибек Куантыров.

По остальным 17 регионам, по данным ведомства, объемы бюджетных субвенций составили в 2023 году – 4,9 трлн тенге, в 2024 году – 5,2 трлн тенге, в 2025 году – 5,7 трлн тенге. Объемы трансфертов общего характера учтены в параметрах республиканского бюджета.

«Представленные на рассмотрение проекты законов о гарантированном трансферте из Нацфонда и об объемах трансфертов общего характера на 2023-2025 годы и параметры Прогноза социально-экономического развития страны направлены на реализацию поставленных Главой государств задач и положений стратегических документов страны по обеспечению запаса устойчивости госфинансов. Прогнозные параметры бюджета и Нацфонда сбалансированы и направлены на восстановление и стабилизацию социально-экономических показателей для обеспечения поступательного устойчивого роста экономики», - резюмировал Алибек Куантыров.

Ранее озвучили объемы гарантированного трансферта из Нацфонда РК на ближайшие четыре года.


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