Проект закона о волонтерстве будет разработан в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О проводимых мероприятиях в рамках Года волонтера рассказал министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Утвержден план мероприятий, который включает семь направлений. Это шефство над детьми из детских домов, оказание помощи в уходе за больными, защита окружающей среды, очистка рек и лесов, работа добровольцев в домах престарелых, волонтерская помощь старшеклассникам сельских школ, а также работа, приуроченная к 75-летию победы в Великой Отечественной войне», - сказал Даурен Абаев на расширенном заседании коллегии ведомства.
Вместе с тем министр проинформировал, что планируется разработать законопроект «О волонтерстве» до конца текущего года.
«Призываю все неправительственные организации принять участие в IX Гражданском Форуме Казахстана. Планируется запуск республиканского волонтерского фронт-офиса на площадке Центра креативного капитала Art Hub на базе EXPO. Курирующему вице-министру необходимо проконтролировать исполнение задач в сфере гражданского общества», - отметил глава ведомства.
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