Проект Закона «О противодействии торговле людьми» обсудили в Мажилисе

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Вице-министр внутренних дел РК Ержан Саденов в ходе презентации проекта Закона «О противодействии торговле людьми в Республике Казахстан» в Мажилисе Парламента РК подчеркнул, что закон позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проект закона сформирован из 6 глав и 22 статей. Он содержит: новый понятийный аппарат, ранее на законодательном уровне не установленный и впервые включающий такие понятия, как «жертва торговли людьми», «потенциальная жертва торговли людьми», «уязвимое положение», «субъекты противодействия торговле людьми». Приводится в соответствие с Палермским протоколом ООН понятие «торговля людьми», - сказал Ержан Саденов.

По его словам, принятие специального закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми; определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними.

Кроме того, принятие закона снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами.

«Также принятие нового закона позволит жертве лучше понимать свои права и меры защиты со стороны государства. Гарантии защиты прав и интересов жертв будут стимулировать их к обращению в полицию и способствовать доведению дел до суда», - заключил Ержан Саденов.