Проект закона о банкротстве физических лиц опубликован для публичного обсуждения

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня значительное число граждан сталкивается с ухудшением своего финансового положения. Причины разные: потеря работы или трудоспособности, снижение уровня благосостояния на фоне общего экономического спада и введения карантинных мер по коронавирусной инфекции. Об этом передает МИА «Казинформ».

Согласно информации Кредитного бюро, на сегодня более 1 млн. граждан допустили нарушения сроков погашения кредитов. Ряд граждан имеют задолженность по коммунальным платежам (2,9 млн. человек на 20,5 млрд. тенге), по налогам (791,1 тыс. человек на 20,0 млрд. тенге), также имеется 142 тыс. исполнительных документов на сумму 4 млрд. тенге возвращенных, в связи с отсутствием у должника имущества.

Платежеспособность этих людей должна быть восстановлена, для чего и предлагается механизм банкротства граждан.

Во исполнение поручения Главы государства, от 5 января текущего года, Министерством финансов Республики Казахстан возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. О этом сообщил в ходе брифинга в СЦК 9 февраля 2022 года первый вице-министр финансов Марат Султангазиев.

Также спикер рассказал о текущей ситуации по законопроекту. По его словам, 20 января создана Рабочая группа из числа депутатов Мажилиса Парламента, членов общественных объединений, а также представителей заинтересованных государственных органов. 1 февраля Концепция к Закону и проект Закона размещены на портале «Открытых НПА». 3 февраля Концепция и проект Закона направлены членам Общественного и экспертного советов. 4 февраля Концепция к проекту Закона рассмотрена на межведомственной комиссии по законопроектной деятельности.

Учитывая значимость разрабатываемого законопроекта, КГД МФ РК выразил готовность рассмотреть все конструктивные предложения.