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Проект «Все профессии важны» реализуют в Актау

Автор:  
Аружан Саптарова
1 Апреля 2022, 20:54
Проект «Все профессии важны» реализуют в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - В Актауском IT-лицее реализуется проект «Все профессии важны», направленный на развитие у детей знаний о профессиях. В рамках проекта учащиеся посещают предприятия и учреждения региона, общаются с разными специалистами, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель проекта Гани Курмангалиев отмечает, что многие подростки не знают даже названий некоторых профессий, характерные особенности специальностей. При этом выбор профессии, как оказалось, одна из самых больших проблем молодых людей, вступающих в самостоятельную жизнь.

«Школьники хорошо знакомы с такими профессиями, как юрист, финансист, нефтяник. А о некоторых даже не слышали. Вот, привозим их на предприятия, знакомим со специалистами, а они о таких не слышали. Кто-то даже выбирает будущую профессию, просто потому что о других не ведает. Собственно, поэтому родился этот проект. Он направлен развитие интереса к изучению профессий», - поясняет Гани Курмангалиев.

В рамках проекта учащиеся 9-10-11 классов посещают крупные предприятия города и знакомятся с ходом работ. К примеру, школьникам показали специальную экономическую зону «Морпорт Актау», другие производственные предприятия, еще они посетили Мангистауский политехнический колледж и колледж туризма.

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«Будем с ребятами посещать и другие предприятия, это позволит им получить профессиональную ориентацию. К примеру, при личных беседах с учащимися мы заметили интерес к туризму, IT-технологиям. Да вообще, есть интерес познавать новое», - говорит Гани Курмангалиев.

Он добавил, что проект позволит не только познакомиться с профессиями и многообразием орудий труда, но и расширить представление подростков о роли труда в жизни людей.

Напомним, школьник из Жанаозена выиграл гранты двух зарубежных вузов.


Образование   Мангистауская область   Регионы Казахстана  
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