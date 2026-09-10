Проект трехлетнего бюджета поступил в Курултай

Проект республиканского бюджета на ближайшие три года поступил на рассмотрение Курултая. Как депутаты будут работать с документом и какие изменения смогут в него предлагать, рассказала вице-спикер Дания Еспаева, передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, депутаты смогут не только участвовать в обсуждении проекта бюджета, но и вносить в него свои предложения.

— Тот проект бюджета, который поступил в Курултай, уже распределен по тем или иным администраторам и программам. Если в процессе обсуждения депутат внесет свои поправки, например, предложит изменить администратора или посчитает то или иное направление бюджета неэффективным или нецелесообразным, он имеет право внести соответствующее предложение, — пояснила Еспаева.

Депутаты также смогут предлагать выделить дополнительные средства на отдельные направления, в том числе на нужды регионов.

— Такое часто бывает. Обычно депутаты из регионов вносят поправки об увеличении финансирования своей области. Такое обращение фиксируется и рассматривается рабочей группой. Для рассмотрения бюджета будет создана отдельная рабочая группа, — сообщила вице-спикер.

Процедура рассмотрения бюджета в целом будет такой же, как и для других законопроектов. Сначала проект обсудят с профильными Министерствами и другими государственными органами. Депутаты смогут задавать вопросы и запрашивать дополнительную информацию, которую администраторы бюджетных программ должны будут предоставить.

При этом, Еспаева подчеркнула, что предложения депутатов должны соответствовать требованиям Бюджетного кодекса.

— Учитывая, что республиканский бюджет — это особо важный документ, он предметный. И здесь требование должно быть и к самим депутатам. Потому, что чтобы вносить предложения или участвовать в обсуждении, обязательно необходимо опираться на Бюджетный кодекс. Поэтому мы сейчас, когда формируем рабочие группы, будем отдельно проводить мероприятия для ознакомления наших депутатов с Бюджетным кодексом, — отметила она.

Ранее Правительство Казахстана одобрило Прогноз социально-экономического развития, а также проект закона о республиканском бюджете на 2027–2029 годы.