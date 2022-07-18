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Проект «Томирис» по продвижению женского лидерства запустят в Казахстане
18 Июля 2022 19:12

Проект «Томирис» по продвижению женского лидерства запустят в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Партия «AMANAT» совместно с Министерством информации и общественного развития, а также с представительством Фонда имени Конрада Аденауэра в Казахстане при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК объявляют о запуске проекта «Томирис». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу партии.

По словам директора Академии политического менеджмента партии «AMANAT» Данияра Мукитанова, для прохождения обучающей программы будут отобраны 30 участниц со всех регионов Казахстана.

«Прежде всего, участницы пройдут курсы по лидерству, гендерным вопросам в политике, праву, эмоциональному интеллекту, управлению проектами, переговорам, публичным выступлениям и другим темам. В программе предусмотрены встречи с ведущими политическими деятелями Казахстана и Германии. По итогам обучения участницы смогут разработать и внедрить политические проекты, направленные на улучшение социально-экономической ситуации в своих регионах», – сообщил он.


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