Проект «Таза табиғат»: в рамках акции «Чистые водоемы» извлечено более 23,7 км бесхозных сетей

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Комитетом рыбного хозяйства Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК сегодня в Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской и Мангыстауской областях проведена природоохранная акция «Чистые водоемы» в рамках реализации проекта «Таза табиғат», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Акция проводится в целях очистки рыбохозяйственных водоемов от брошенных (бесхозных) рыболовных сетей и уборки с прибрежных территорий водоемов твердых бытовых отходов.

В результате проведенной акции по очистке водоемов в целом из водоемов по указанным областям извлечено более 23,7 км бесхозных сетей, вывезено более 23 тонн твердых бытовых отходов.

Также в акции участвовали порядка 70 государственных инспекторов и 781 человек (субъекты рыбного хозяйства, егеря и волонтер). Задействовано более 50-ти плавательных средств, 83 единицы автотранспорта и других транспортных средств.



