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    02:19, 22 Март 2021 | GMT +6

    Проект «Таза табиғат»: в Мангистауской области высадили около 2500 деревьев

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    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Работы по озеленению города Актау проводятся в рамках республиканской акции «Мекенім - жасыл елім» проекта «Таза табиғат». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

    Среди участников акции руководители управлений и специалисты учреждений, представители Ассамблеи народа Казахстана, волонтеры. Деревья посажены вдоль улиц между 17, 18 микрорайонами по центральной между 16-19 микрорайонами до перекрёстка 32 и 35 микрорайонов рядом с Центром крови.

    В мероприятии принял участие и первый заместитель акима Мангистауской области Абзал Мендибаев.

    «Акция «Таза табиғат« имеет пять направлений. К примеру, в рамках «Мекенім - жасыл елім» посажены деревья, а школьники провели челлендж «Бұл менің ағашым». Также проводятся субботники в прибрежных зонах, очищаются водоемы и охраняемые природные территории», - отметила руководитель отдела управления природных ресурсов и регулирования природопользования Мангистауской области Динары Енсеген.

    Подобные акции проводятся по всей стране Министерством экологии, геологии и природных ресурсов в соответствии с поручением Президента.


    Теги:
    Экология Мангистауская область
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