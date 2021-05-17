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    14:37, 17 Май 2021 | GMT +6

    Проект Taza Alem-2021 проходит в Нур-Султане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане запустили экопроект Taza Alem-2021. В его рамках в городе провели субботник и посадили более 50 саженцев деревьев по шоссе Коргалжын. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

    Культурно-массовый проект Taza Alem создан по инициативе акимата столицы и КГУ «Астана жастары».

    «В рамках проекта Taza Alem в этом году мы планируем помогать нуждающимся людям, пенсионерам, ветеранам и труженикам тыла. Зимой мы будем очищать дворы от снега, летом - помогать с ремонтом. Проще говоря, будем заниматься волонтерством. Мы также внедрили необычный формат субботника, распространенный за рубежом — плоггинг. Его можно охарактеризовать словосочетанием «спорт плюс субботник». Даже привычную уборку мусора благодаря такому формату можно превратить в соревнование команд, кто больше и быстрее его соберет, например», - рассказал заместитель руководителя КГУ «Астана Жастары» Аян Ерментаев.

    По его словам, к субботникам в новом формате планируется привлекать представителей столичных НПО, школьников, студентов и просто жителей города. Территорию для проведения субботников выбирают исходя из количества деревьев. Если их мало, то территорию, по согласованию с районным акиматом, засадят деревьями.

    Мероприятие проводилось с соблюдение саннорм.


    Теги:
    Астана Экология Общество
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