Проект Taza Alem-2021 проходит в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане запустили экопроект Taza Alem-2021. В его рамках в городе провели субботник и посадили более 50 саженцев деревьев по шоссе Коргалжын. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

Культурно-массовый проект Taza Alem создан по инициативе акимата столицы и КГУ «Астана жастары».

«В рамках проекта Taza Alem в этом году мы планируем помогать нуждающимся людям, пенсионерам, ветеранам и труженикам тыла. Зимой мы будем очищать дворы от снега, летом - помогать с ремонтом. Проще говоря, будем заниматься волонтерством. Мы также внедрили необычный формат субботника, распространенный за рубежом — плоггинг. Его можно охарактеризовать словосочетанием «спорт плюс субботник». Даже привычную уборку мусора благодаря такому формату можно превратить в соревнование команд, кто больше и быстрее его соберет, например», - рассказал заместитель руководителя КГУ «Астана Жастары» Аян Ерментаев.

По его словам, к субботникам в новом формате планируется привлекать представителей столичных НПО, школьников, студентов и просто жителей города. Территорию для проведения субботников выбирают исходя из количества деревьев. Если их мало, то территорию, по согласованию с районным акиматом, засадят деревьями.

Мероприятие проводилось с соблюдение саннорм.