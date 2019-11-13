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вчера 17:00
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вчера 15:56
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Проект стратегии «Алматы-2050» разрабатывается с участием экспертов и общественности
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров провел встречу в расширенном составе с экспертным сообществом и членами Общественного совета, с которыми обсудил проект cтратегии «Алматы-2050», передает корреспондент МИА «Казинформ».
Встреча состоялась по поручению акима Алматы Бакытжана Сагинтаева, который уделяет большое внимание обсуждению проектов документов, касающихся развития города, с общественностью и экспертами.
«Это рамочный документ, который содержит главные приоритеты развития города. Ваше мнение в определении долгосрочных целей для нас очень ценно. Вместе мы сможем сосредоточиться на долгосрочных позитивных изменениях, нужных городу», — подчеркнул Ержан Бабакумаров, пояснив, что речь идет об экспертном видении будущего мегаполиса, к которому нужно стремиться. В ходе встречи эксперты и представители Общественного совета Алматы высказались по таким стратегическим направлениям развития, как глобальная и региональная конкуренция, инфраструктура и транспорт, общественная безопасность, здравоохранение и экология, развитие человеческого капитала. Свои предложения высказали политолог, член НСОД Айдос Сарым, председатель оргкомитета Kazakhstan Growth Forum Ельдар Абдразаков, финансист и профессиональный энергетик Асет Наурызбаев, активист-общественник Ерлан Нурпеисов, специалист по мониторингу Маржан Айтжанова, эксперт в области народонаселения Аида Альжанова, эксперт в области развития транспортной инфраструктуры Елена Ерзакович, консультант по экологии Жарас Такенов, директор ОФ «Центр анализа общественных проблем» Меруерт Махмутова. Подводя итоги встречи, Ержан Бабакумаров отметил конструктивность состоявшегося диалога и практическую пользу для развития города. По поручению акима Алматы проект стратегии будет вынесен в ближайшее время на обсуждение горожан. Поступающие от экспертов и алматинцев предложения будут обсуждаться на заседаниях рабочей группы. Кроме того, проект документа вынесут на обсуждение на всех существующих диалоговых площадках, в том числе в маслихате, Общественном и Деловом советах.
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