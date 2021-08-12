Проект социального кошелька утвердят в августе в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр торговли интеграции РК Асель Жанасова озвучила сроки утверждения проекта социального кошелька, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В соответствии с Посланием Главы государства Правительству Республики Казахстан совместно с Национальным банком Республики Казахстан от 1 сентября 2020 года поручено внедрить цифровой «социальный кошелек» с созданием соответствующей товаропроводящей системы. Целью внедрения механизма «социального кошелька» является предоставление доступа социально-уязвимых групп населения к финансовым инструментам, упрощение процедур начисления социальной помощи, усовершенствование инструментов социальной поддержки, оптимизация расходов бюджетных средств», - сказала Асель Жанасова на коллегии ведомства.

Также, по ее словам, это проактивное зачисление средств.

«Мы планируем с помощью данного инструмента, чтобы граждане не ходили в банк, не ходили в ЦОН, не писали кучу заявлений, а проактивно государство начисляло ту сумму, которая предназначена гражданину заранее, на социальный кошелек, независимо от того, есть банковский счет или нет. По результатам первого полугодия 2021 года выполнен ряд мероприятий: на стадии утверждения единого стандарта QR-кода для платежных услуг. Сегодня наш проект национального стандарта находится в Казстандарте и планируется к утверждению до конца месяца», - отметила спикер.

«Что это обеспечивает? Обеспечивает, чтобы все платежи через QR-код, независимо какой банк, какой платежный инструмент у вас - чтобы принимались платежи независимо от того, у какого банка вы обслуживаетесь», - добавила вице-министр.



